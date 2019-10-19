“متاح” تعرف على تردد قناة النيل الثقافية على مدار النايل سات

تردد قناة النيل الثقافية أحد أكثر القنوات رواجاً في مصر، تقدم باقة متميزة من البرامج والمسلسلات على مدار 24 ساعة، وتبث على النايل سات بإتاحة المحتوى على شاشتها ليصل الى كل المصريين عبر قناة مجانية غير مشفرة.







وكما ذكرنا فإنه يعزز طرح البرامج الثقافية والسينمائية بشكل رئيسي، إلى جانب المسلسلات الأكثر تميزاً من الإنتاج المصري، من إنتشار القناة ليس على مستوى مصر بل العالم العربي محققة نسب مشاهدات مرتفعة.

كتالوج منوع يتضمن الإفلام الوثائقية والتقارير المصورة يتم بثه طوال ساعات اليوم على قناة النيل. لتربط المشاهد المصري بحضارة مصر قديماً والتعرف معالم البلاد في كافة النواحي. بما فيه القطع الأثرية التي تملكها مصر العربية وأيضاً المومياوات التي يعود بعضها الى الحكام القدماء لمصر. لتكون القناة الثقافية وجهة مهمة لنيل المعرفة بإستمرار.







Nile Culture

وتشمل القناة عدداً من البرامج المذاعة بين الثفافية والفنية.. بما فيها برنامج بالألوان، إكتشافات اثرية ( وادي المومياوات الذهبية)، برنامج حكايات من التراث( البث المباشر). كما تبث البرامج الدينية منها، منبر الأزهر، الذي يستفيض للمحات تاريخية عن الشيوخ. وتجري القناة بثها بصيغة الدقة العادية SD وبكل بساطة يمكن ضبط تردد القناة في جهاز الرسيفر بواسطة الريموت أو ما يعرف بجهاز التحكم عبر الضغط على أيقونة القائمة أو Menue والبدء بإختيار التركيب installation ثم أختيار القمر المطلوب الخاص بالقناة ثم إجراء البحث اليدوي وتدوين التردد الصحيح وحفظ البيانات من خلال الضغط على الزر الأصفر.

كيف تشاهد النيل الثقافية؟

من خلال الترددات المتوفرة في الجدول، سيكون من السهل إدخالها بشكل صحيح في جهاز الرسيفر والتمتع بمشاهدة أفضل البرامج الثقافية والسينمائية والمسلسلات والأفلام الشهيرة المتميزة.







القمر الصناعي نايل سات القناة النيل الثقافية – Nile Culture التردد 12458 القطبية أفقي H FEC/SR 27500 – 5/6

وبمقدور المشاهد زيارة موقع قناة النيل الثقافية ضمن ترتيبها السادس في شبكة النيل، للحصول على مواعيد عرض البرامج الثقافية والأدبية.