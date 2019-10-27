“متوفر” تردد قناة رؤيا الأردنية.. 2019 على مدار القمر نايل سات

تردد قناة رؤيا تمتاز بالمحتوى المتنوع الهادف، وهي قناة فضائية أردنية خاصة تبث بواسطة القمر نايل سات، أفرزت القناة كل طاقاتها الإعلامية للنهوض بمجتمع مكتسب للثقافة والمعرفة، وضمان وصول الأخبار المختلفة للمشاهد من خلال بث البرامج المتنوعة السياسية والأجتماعية والرياضية والترفهية. لتكون واحدة من قنوات الأردن الرائدة ماجعلها تنجح في إستقطاب المشاهدين في مختلف الدول العربية.







لمحة حول قناة رؤيا

تشكل قناة رؤيا تي في – منطلقاً إعلامياً متميزاً، إذ أنها متفاعلة مع المجتمع الأردني بتسليط الضوء على كل المواضيع والقضايا في الأردن. كما تستضيف في برامجها الحوارية المختلفة – السياسيين والفنانين والإقتصاديين. وتقوم بعرض بعض الأفلام الأجنبية وكذلك المسلسلات التركية والعربية الأخرى، كما تحرص لإنتاج برامج تستهدف الطفل بحيث تكون مناسبة لفئتهم العمرية من بينها الرسوم المتحركة، بعض من برامجها الأكثر نجاحاً هي : دنيا يا دنيا، هذا الصباح، نبض البلد، كرفان، حلوة يادنيا.







أنشأت قناة رؤيا بالعام 2011، في عمان، والتي تملكها مجموعة الصائغ الإعلامية التي تدير قناة أخرى “صانعو القرار”

التي تتخذ من دبي مقراً لها.

هذا وتقدم قناة رؤيا نشرات إقتصادية ورياضية وجوية، مع إستضافة الخبراء من أجل السماح للنقاش والتحليل على الهواء مباشرة.

تردد قناة رؤيا الأردنية 2019







تبث قناة رؤيا TV بواسطة القمر nilesat، مع إعتماد صيغة البث المرئي( Sd) في ظهور تلفزيوني مستمر على مدار 24 ساعة، بالتردد: 12398 بإستقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500.

القمر نايل سات التردد 12398 (v) Fec 5/6 الجودة SD

من خلال الترددات السابقة الصحيحة، يمكن إستبقال البث التلفزي بشكل فوري بلا أي مشاكل في الجودة والصوت، فلا تتردد في وضع تعليق في حال مواجهة اي مشكلة أخرى. إذا أعجبك مقال تردد قناة رؤيا، فقم بمشاركته على مواقع التواصل الإجتماعي في تويتر أو فيسبوك.