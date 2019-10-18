“متوفر” تردد قناة عراق المستقبل Iraq Future TV على مدار القمر نايل سات

تردد قناة عراق المستقبل التي تبث على مدار 24 ساعة بعرض البرامج المتنوعة والأخبار العراقية والإقليمية، والتقارير العلمية، ويتم بث محتوى القناة بواسطة القمر نايل سات.







وساعد برنامج دروب الرجاء الذي يظهر خلاله الدكتور أبو علي الشيباني، وهو خبير في العلاجات عن طريق الأعشاب الطبيعة ( المتممات الغذائية). في إنتشار القناة بقوة سواء عراقياً أو على مستوى العالم العربي.

قناة عراق المستقبل







وتسعى القناة التلفزيون لأن تحوز على المصداقية عند المشاهدين. فهي تتابع كافة الأخبار بشكل شامل لتعرضها على شاشتها من دون إظهار الإصطفاف لطرف بعينه.. ولها شعبية إذ تعزز ذلك بعرض المسلسلات العراقية أو الإيرانية. وتبث القناة بتقنية الجودة العادية SD ، ويمكن ضبط الترددات التالية في جهاز الرسيفر الخاص بك، بكل بساطة بواسطة ريموت الكينترول بالضغط على زر القائمة menue والإستمرار بإختيار التركيب أو installation , وتحديد القمر المرغوب المرتبط بالقناة والبدء بإجراء البحث اليدوي ووضع التردد الصحيح بعد إختيار الإضافة وحفظ البيانات عن طريق الضعط على الزر الأصفر.

تردد قناة Iraq Future TV

القمر تردد القناة SR صيغة البث نايل سات 11096 أفقي 27500 إس دي

وكما تم إيضاحه فإن القناة غير مشفرة تبث بشكل مجاني طوال ساعات اليوم بلا توقف. وتم إضافة إضافة أحدث تردد الخاص بقناة عراق المستقبل على القمر Eutelsat 7 West A، ويمكن بعد إتمام الخطوات السابقة إستقبال بث القناة بشكل فوري من دون أي مشاكل في الجودة والصوت.