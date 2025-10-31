مجاناً .. تحويل صورتك بالزي الفرعوني بالذكاء الاصطناعي بدون برامج مع افتتاح المتحف المصري الكبير

أصبح الذكاء الاصطناعي (AI) حديث الساعة في العالم الرقمي، ومع افتتاح المتحف المصري الكبير (GEM)، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الصور الإبداعية التي تظهر المستخدمين بملامح وملابس فرعونية مستوحاة من حضارة مصر القديمة، وقد تحول هذا الاتجاه إلى تريند عالمي تحت وسم #أنا_فرعوني و#المتحف_المصري_الكبير، في مشهد رقمي يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والفخر بالحضارة المصرية العريقة.

الذكاء الاصطناعي يعيد إحياء روح الفراعنة

بفضل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، لم يعد إنشاء الصور الفنية حكراً على المصممين المحترفينـ إذ يمكن الآن لأي مستخدم تحويل صورته الشخصية إلى صورة فرعونية مذهلة تمزج بين الماضي والحاضر، وتعتمد هذه التقنية على تحليل ملامح الوجه وإعادة رسمها بأسلوب فني يحاكي الملابس والإكسسوارات الفرعونية الشهيرة مثل التاج الذهبي، والعقد الملكي، وزينة العيون التي ميّزت ملوك وملكات مصر القديمة.

وتزامن انتشار صور الفراعنة مع اقتراب موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، ليصبح الذكاء الاصطناعي وسيلة مبتكرة للاحتفال بهذا الحدث العالمي، حيث عبر ملايين المستخدمين عن انتمائهم للحضارة المصرية بطريقة عصرية ومرئية جذابة.

تحويل صورتك إلى ملك أو ملكة فرعونية

يمكنك الآن تجربة هذا الاتجاه بنفسك بسهولة باستخدام أداة Google Gemini من شركة جوجل، وهي أداة مجانية تعمل بالذكاء الاصطناعي وتتيح إنشاء صور واقعية فنية مذهلة خلال ثوان معدودة.

وفيما يلي خطوات تحويل صورتك إلى زي فرعوني خطوة بخطوة:

ادخل الى موقع جيميناي gemini.google.com التابع لجوجل.

اضغط على الرابط الرسمي الخاص بالأداة.

اختر علامة (+) الموجودة في أسفل الشاشة لإضافة صورتك الشخصية.

في مربع النص، اكتب العبارة التالية: «حول صورتي إلى ملك فرعوني» أو «حوّل صورتي إلى ملكة فرعونية».

اضغط على “إرسال”، وانتظر بضع لحظات حتى تظهر النتيجة النهائية.

يمكنك بعدها حفظ الصورة ومشاركتها عبر فيسبوك، إنستجرام أو تيك توك، لتنضم إلى موجة التفاعل العالمية التي توحد بين التكنولوجيا والفن والتاريخ المصري.

إن انتشار الصور الفرعونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد مجرد تريند مؤقت، بل هو دليل على تفاعل الأجيال الجديدة مع الهوية المصرية بأسلوب عصري. فالذكاء الاصطناعي بات أداة فنية للتعبير عن الفخر بالانتماء، والاحتفاء بالماضي في ثوب رقمي جديد.