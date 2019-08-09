مجلة عروض عيد الاضحى 2019 على الموبايلات من دريم 2000

أصدرت محلات دريم 2000 للموبايلات مجلة عروض اسعار وخصومات الهواتف المحمولة , تحت شعار اشترى موبايلك وأحصل على هديتك , وتحتوى مجلة العروض على انواع مختلفة ومتنوعة من الاجهزة من ماركات مختلفة وموديلات مميزة .
الاجهزة المتواجدة بالعرض :
- سامسونج : not 9 – s10 – s10 plus – A50 – A70 – A8 – A2 CORE – A10 – A20 – A30 .
- ايفون : iphone xs – iphone xs – iphone xs max – iphone 7 plus – – iphone 8 plus – iphone 6s.
- اوبو : A3 s – A5 S – A1 K – F11 – F11 PRO – A7 .
- شاومي : mI 9 – MI 9 T – NOTE 7 – REDMI7 – REDMI 6 A – REDMI GO – POCO F1 .
- هواووي : P30 PRO – P30 – MATE 20 PRO – NOVA 3 I – P30 LITE – Y9 PRIME 2019 – Y9 2019 – Y7 PRIME 2019 – Y6 PRIME 2019 – – Y5 PRIME 2019 – Y5 PRIME 2018 – Y5 LITE>
- هونور : LITE20 – 8X – 8C – 7S – 8S – 8A – C2 .
- ريلمي : 3 – 2 PRO – C1 .
- انفينكيس : S4 – HOT 7 – SMART 3 PLUS – SMART 2 HD.
- تكنو : SPARK 3 PRO – SPARK 3 – SPARK YPUTH .
- لافا : Z81 – Z1 – Z92.
- نوكيا : 7 PLUS – 6.1 PLUS – 5.1 PLUS – 4.2 – 3.2 – 3.1 PLUS – 2.1 – 1 PLUS – 1 – 8110 – 105 – 106 – 150 – 210 – 216- 230 .
- عروض متنوعة على التابلت.
- اكسسورات وملحقات : سماعات – باور بانك – كابلات – شنط – ساعات ذكية – كيبوردات – ماوسات – ام بي 3 للسيارة – سكرينات – جيم بادي – فلاش ميموري – كروت ذاكرة .
- شاشات – تكييف – خلاط – مكنسة كهربائية – ديب فريزر – ثلاجات – مراوح – شواية – غسالات – بوتجازات –
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