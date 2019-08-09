مجلة عروض عيد الاضحى 2019 على الموبايلات من دريم 2000

أصدرت محلات دريم 2000 للموبايلات مجلة عروض اسعار وخصومات الهواتف المحمولة , تحت شعار اشترى موبايلك وأحصل على هديتك , وتحتوى مجلة العروض على انواع مختلفة ومتنوعة من الاجهزة من ماركات مختلفة وموديلات مميزة .

الاجهزة المتواجدة بالعرض :