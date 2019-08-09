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مجلة عروض عيد الاضحى 2019 على الموبايلات من دريم 2000

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
مجلة عروض عيد الاضحى 2019 على الموبايلات من دريم 2000

أصدرت محلات دريم 2000 للموبايلات مجلة عروض اسعار وخصومات الهواتف المحمولة , تحت شعار اشترى موبايلك وأحصل على هديتك , وتحتوى مجلة العروض على انواع مختلفة ومتنوعة من الاجهزة من ماركات مختلفة وموديلات مميزة .

الاجهزة المتواجدة بالعرض :

  • سامسونج : not 9 – s10 – s10 plus – A50 – A70 – A8 – A2 CORE – A10 – A20 – A30 .
  • ايفون : iphone xs – iphone xs – iphone xs max – iphone 7 plus – – iphone 8 plus – iphone 6s.
  • اوبو : A3 s – A5 S – A1 K – F11 – F11 PRO – A7 .
  • شاومي : mI 9 – MI 9 T – NOTE 7 – REDMI7 – REDMI 6 A – REDMI GO – POCO F1 .
  • هواووي : P30 PRO – P30 – MATE 20 PRO – NOVA 3 I – P30 LITE – Y9 PRIME 2019 – Y9 2019 – Y7 PRIME 2019 – Y6 PRIME 2019 – – Y5 PRIME 2019 – Y5 PRIME 2018 – Y5 LITE>
  • هونور : LITE20 – 8X – 8C – 7S – 8S – 8A – C2 .
  • ريلمي : 3 – 2 PRO – C1 .
  • انفينكيس : S4 – HOT 7 – SMART 3 PLUS – SMART 2 HD.
  • تكنو : SPARK 3 PRO – SPARK 3 – SPARK YPUTH .
  • لافا : Z81 – Z1 – Z92.
  • نوكيا : 7 PLUS – 6.1 PLUS – 5.1 PLUS – 4.2 – 3.2 – 3.1 PLUS – 2.1 – 1 PLUS – 1 – 8110 – 105 – 106 – 150 – 210 – 216- 230 .
  • عروض متنوعة على التابلت.
  • اكسسورات وملحقات : سماعات – باور بانك – كابلات – شنط – ساعات ذكية – كيبوردات – ماوسات – ام بي 3 للسيارة – سكرينات – جيم بادي – فلاش ميموري – كروت ذاكرة .
  • شاشات – تكييف – خلاط – مكنسة كهربائية – ديب فريزر – ثلاجات – مراوح – شواية – غسالات – بوتجازات –

 

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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