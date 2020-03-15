تلقى تردد قناة فرانس 24 العربية على بدر 4 ونايل سات

فرانس 24 قناة إخبارية ناطقة بالعربية وتملكها الحكومة الفرنسية. وتتصدر قنوات الأخبار من حيث المشاهدة والإهتمام الذي ينشأ ببرامجها المنوعة. وهي قناة تدشن نشرات الأخبار على مدار اليوم، ليشمل جميع المجالات مثل السياسية والإقتصاد والرياضي والجانب الإجتماعي والمنوعات كالتكنولجيا. وتعد قناة شرسة في منافسة قنوات في نفس مجال مثل bbc arabic و RT العربية.

قناة فرانس 24

بدأت القناة عام 2007 بإعتماد ساعات قليلة جداً قبل ان تقرر زيادتها تدريجياً بين 2009 و 2010 لتصل في نهايتها للبث على مدار 24 ساعة كمعظم القنوات الأخرى. وتستقطب مشاهديها بالملايين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وترتكز على تقديم محتوى يعد منافساً في الحقيقة بإعتبار ان جزءاً يخصص لقضايا المجتمع والثقافية وما شابه. وتسير القناة بخطى حثيثة في تطوير المحتوى وإبتكار البرامج الغنية دوماً التي تساهم في نشر المعرفة في كل إتجاهات الحياة.

تمتلك القناة أكثر من 100 صحفي في جميع أنحاء العالم العربي، يساهمون في إعداد محتوى القناة الأخباري.ممن يعملون مع زملائهم في الباقات الأخرى للشبكة، في نسختي الفرنسية والإنجلينزية.

تنتهج قناة فرنسا 24 عبر برامجها على إبراز السياسة الفرنسية، وإستهداف الجمهور الذي يكمن في تقديم الثقافة والقيم الخاصة بباريس. وفي ظل تركيز برامجها على بلاد المغرب فإنه لا غرابة ان تكون النسبة الأكبر من المتابعين من تلك الدول وهي المغرب الجزائر وتونس وغيرها. القناة لها قابلية أكثر في التأثير وصناعية الرأي من خلال التقارير المصورة الدولية في كافة المجالات، كما في أستديوهات القناة يتم إدارة برامج حوارية للتعرض لقضايا تشغل الرأي العام. بما في ذلك برامج ثقافية وفنية.

بث مباشر

تمكن قناة فرانس مشاهديها حول العالم من متابعة البث الحي LIVE STREAM عبر موقع الرسمي على الشبكة العنكبوتية، حيث سيكون بمقدورك الإطلاع على المحتوى بأكمله اثناء البث المباشر على القناة بالصورة والصوت، مع نقل مرئي بميزة الدقة من دون تقطع أو تذبذب في الصوت. لمتابعة البث الحي إضغط في الأسفل:

فرانس 24 مباشر

برامج القناة الفرنسية

في عمق الحدث

مراسلون

الأسبوع الإقتصادي

أسرار باريس، يهدف البرنامج لإستكشاف مناطق غامضة وفريدة في باريس والتعريف بالثقافة الممتدة لقرون عبر جولة كاميرات البرنامج في رحلة شيقة مع المذيعة اتيانا الخوري

حوار

وقفة مع الحدث، ينتهج تناول قضية دولية ما، عبر التحليل المبدئي لها ما يسمح للوقوف على أبعادها بكل وضوح.

هوا مصر: برنامج اسبوعي معني بمعالجة أهم القضايا المتعلقة بالشأن المصري عبر ظهور محللين يطرحون تحليلات موضوعية يعرض كل يوم سبت في الساعة 16:10.

تردد قناة فرنسا 24 على نايل سات

تبث قناة فرانس 24 على القمر- Nilesat 201 بإتجاه مداري 7 درجة غرباً، بجودة الشاشة (SD)،

تردد قناة FRANCE 24 Arabic التردد 12207 الإستقطاب عامودي معدل ترميز 27500 FEC 5/6

تردد قناة france 24 على جميع الأقمار

تبث قناة فرانس 24 على القمر Arabsat Badr-4، بإتجاه مداري 26 درجة شرقاً، بجودة دقة الشاشة HD، بالتردد 12072بإستقطاب (أفقي)، ومعدل تصحيح 3/4

هوت بيرد التردد 11 566 إستقطاب أفقي، ترميز 29.900، معامل تصحيح 3/4 بدر 4 التردد 12207- 11996 أفقي ترميز 27500 معامل تصحيح 3/4

قم بإدخال الترددات الموضحة في الجدول في إعدادات جهاز الرسيفر الخاص بك، مع القيام بحفظها بعد إضافتها في الخانات المناسبة، ليتم إلتقاط إشارة قناة (فرانس 24 العربية) بشكل فوري. وظهور القناة تحت إسم france 24 arabic في قائمة القنوات، بلا أي مشاكل في الإرسال من ناحية الإنقطاع أو التشويش، والتمع بخدمة متكاملة للأخبار الدولية من حولك.