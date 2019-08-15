مسابقة الحلم 2019 mbc dream بجائزة 3 مليون دولار | طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم لجميع الدول وأسماء الفائزين

تعتبر مسابقة الحلم التي تقدمها مجموعة قنوات أم بي سي mbc من أكبر المسابقات التي تحتوي على جوائز نقدية ذات قيمه عالية على مدار السنة، وعلى مدار اليوم يبحث العديد من المهتمين بالمسابقة عن كيفية الاشتراك في المسابقة وكيفية الدخول إلى السحب، وكيفية متابعة نتائج السحب، وتقدر قيمه الجوائز التي تقدمها مسابقة الحلم ب بـ 3 مليون دولار أمريكي، وقد نالت تلك المسابقة شهرة كبيرة في الفترات الأخيرة بسبب قيمه الجوائز المرتفعة مما جعلها حلم لجميع المواطنين في الوطن العربي، وسوف نوضح تفاصيل الاشتراك في المسابقة، وأسماء الفائزين في الفترات الأخيرة من المسابقة من خلال التفاصيل التالية.
كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم mbc 2019
- يحق لكل مواطن عربي الاشتراك والدخول في السحب من خلال إرسال رسالة على رقم كل دوله على حده والتي سوف نوضحها تفصلياً كالاتي:
|الدولة
|رقم إرسال الرسالة
|تكلفة الرسالة لكل دولة
|السعودية
|650444
|5 ريال سعودي
|الأمارات
|6070
|5 درهم أماراتي
|الكويت
|4141
|500 فلس
|عمان
|90434
|500 فلس
|البحرين
|94000
|500 فلس
|العراق
|2266
|1200 دينار
|فلسطين
|1623
|بتكلفة 3 ونصف
|مصر ( فوادفون، واتصالات، اورانج )
|95450
|5 جنيه
|اليمن
|8442
|250 ريال
|الأردن
|98880
|70 دينار
|المغرب
|9669
|5 درهم
|سوريا
|1565
|75 ليرة
|تونس
|85988
|1.4 دينار
- يقوم كل مشترك بإرساله رسالة نصيه إلى الرقم المرادف والخاص بكل دولة، ويقوم بكتابه كلمه حلم أو dream، وبعد إرسال الرسالة يصبح الشخص مشترك بالمسابقة مع أمكانية إرسال اكثر من رسالة من أجل تعزيز وزيادة فرص الفوز في السحب، نتمنى للجميع حظاً موفقا في الفوز في هذه المسابقة.
أسماء الفائزين في مسابقة الحلم mbc من يناير 2019
|الاسم
|الدولة
|التاريخ
|الحلم
|عمرو محمد حسن
|السعودية
|31-1-2019
|مزرعة البان
|علي عيد غلام
|السعودية
|7-2-2019
|10000 دولار
|عبد الله علي بأرباع
|السعودية
|21-2-2019
|10000 دولار
|سمير ميخائيل
|مصر
|28-2-2019
|10000 دولار
|عزام عبد الكريم عباس
|الكويت
|11-3-2019
|3000 دينار
|محمد عبد العال محمد
|مصر
|21-3-2019
|أجراء صدقه جاريه لوالديه
|معتصم عابدين محمد محمود
|عمان
|28-3-2019
|10000 دولار
|أسامة حرب يوسف
|الكويت
|4-4-2019
|من أجل معالجة والدته
|هشام عبد الحليم سليمان
|الأمارات
|29-4-2019
|3500 دولار
|صالحة غالب منير
|السعودية
|5-5-2019
|3500 دولار
|محمود علي دياب
|الأمارات
|30-5-2019
|10000 دولار
|عطية سعيد الزهراني
|السعودية
|5-6-2019
|لعلاج ابنه
|أحمد رجب رمضان محمد
|مصر
|20-6-2019
|60000 ج مصري
|محمد مصباح دسوقي
|مصر
|27-6-2019
|100000 دولار
|سعود الحربي ألحميدي
|السعودية
|5-7-2019
|100000 ريال
|المهدي محمد عبد الرحمن
|السعودية
|11-7-2019
|3500 دولار
|إبراهيم يوسف الكوفي
|السعودية
|25-7-2019
|10000 دولار
|إسماعيل محمد محمود
|مصر
|1-8-2019
|10000 دولار
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