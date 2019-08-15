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مسابقة الحلم 2019 mbc dream بجائزة 3 مليون دولار | طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم لجميع الدول وأسماء الفائزين

كتب Ahmed Saadفي آخر تحديث
مسابقة الحلم 2019 mbc dream بجائزة 3 مليون دولار | طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم لجميع الدول وأسماء الفائزين
مسابقة الحلم 2019 بجميع الدول العربية

تعتبر مسابقة الحلم التي تقدمها مجموعة قنوات أم بي سي mbc من أكبر المسابقات التي تحتوي على جوائز نقدية ذات قيمه عالية على مدار السنة، وعلى مدار اليوم يبحث العديد من المهتمين بالمسابقة عن كيفية الاشتراك في المسابقة وكيفية الدخول إلى السحب، وكيفية متابعة نتائج السحب، وتقدر قيمه الجوائز التي تقدمها مسابقة الحلم ب بـ 3 مليون دولار أمريكي، وقد نالت تلك المسابقة شهرة كبيرة في الفترات الأخيرة بسبب قيمه الجوائز المرتفعة مما جعلها حلم لجميع المواطنين في الوطن العربي، وسوف نوضح تفاصيل الاشتراك في المسابقة، وأسماء الفائزين في الفترات الأخيرة من المسابقة من خلال التفاصيل التالية.

مسابقة الحلم 2019 بجميع الدول العربية
مسابقة الحلم 2019 بجميع الدول العربية

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم mbc 2019

  • يحق لكل مواطن عربي الاشتراك والدخول في السحب من خلال إرسال رسالة على رقم كل دوله على حده والتي سوف نوضحها تفصلياً كالاتي:
الدولةرقم إرسال الرسالةتكلفة الرسالة لكل دولة
السعودية6504445 ريال سعودي
الأمارات60705 درهم أماراتي
الكويت4141500 فلس
عمان90434500 فلس
البحرين94000500 فلس
العراق22661200 دينار
فلسطين1623بتكلفة 3 ونصف
مصر ( فوادفون، واتصالات، اورانج )954505 جنيه
اليمن8442250 ريال
الأردن9888070 دينار
المغرب96695 درهم
سوريا156575 ليرة
تونس859881.4 دينار
  • يقوم كل مشترك بإرساله رسالة نصيه إلى الرقم المرادف والخاص بكل دولة، ويقوم بكتابه كلمه حلم أو dream، وبعد إرسال الرسالة يصبح الشخص مشترك بالمسابقة مع أمكانية إرسال اكثر من رسالة من أجل تعزيز وزيادة فرص الفوز في السحب، نتمنى للجميع حظاً موفقا في الفوز في هذه المسابقة.
كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم mbc 2019
كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم mbc 2019

أسماء الفائزين في مسابقة الحلم mbc من يناير  2019

الاسمالدولةالتاريخالحلم
عمرو محمد حسنالسعودية31-1-2019مزرعة البان
علي عيد غلامالسعودية7-2-201910000 دولار
عبد الله علي بأرباعالسعودية21-2-201910000 دولار
سمير ميخائيلمصر28-2-201910000 دولار
عزام عبد الكريم عباسالكويت11-3-20193000 دينار
محمد عبد العال محمدمصر21-3-2019أجراء صدقه جاريه لوالديه
معتصم عابدين محمد محمودعمان28-3-201910000 دولار
أسامة حرب يوسفالكويت4-4-2019من أجل معالجة والدته
هشام عبد الحليم سليمانالأمارات29-4-20193500 دولار
صالحة غالب منيرالسعودية5-5-20193500 دولار
محمود علي ديابالأمارات30-5-201910000 دولار
عطية سعيد الزهرانيالسعودية5-6-2019لعلاج ابنه
أحمد رجب رمضان محمدمصر20-6-201960000 ج مصري
محمد مصباح دسوقيمصر27-6-2019100000 دولار
سعود الحربي ألحميديالسعودية5-7-2019100000 ريال
المهدي محمد عبد الرحمنالسعودية11-7-20193500 دولار
إبراهيم يوسف الكوفيالسعودية25-7-201910000 دولار
إسماعيل محمد محمودمصر1-8-201910000 دولار

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عن الكاتب

Ahmed Saad

كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية تجارة قسم محاسبة والهوايات: الكتابة في الموضوعات التقنية والسفر والاطلاع علي كل ما هو جديد ومتابعة جميع الاخبار العالمية والعربية واحب تصفح مواقع الإنترنت بجميع المجالات وخاصه كرة القدم.

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