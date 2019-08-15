مسابقة الحلم 2019 mbc dream بجائزة 3 مليون دولار | طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم لجميع الدول وأسماء الفائزين

تعتبر مسابقة الحلم التي تقدمها مجموعة قنوات أم بي سي mbc من أكبر المسابقات التي تحتوي على جوائز نقدية ذات قيمه عالية على مدار السنة، وعلى مدار اليوم يبحث العديد من المهتمين بالمسابقة عن كيفية الاشتراك في المسابقة وكيفية الدخول إلى السحب، وكيفية متابعة نتائج السحب، وتقدر قيمه الجوائز التي تقدمها مسابقة الحلم ب بـ 3 مليون دولار أمريكي، وقد نالت تلك المسابقة شهرة كبيرة في الفترات الأخيرة بسبب قيمه الجوائز المرتفعة مما جعلها حلم لجميع المواطنين في الوطن العربي، وسوف نوضح تفاصيل الاشتراك في المسابقة، وأسماء الفائزين في الفترات الأخيرة من المسابقة من خلال التفاصيل التالية.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم mbc 2019

يحق لكل مواطن عربي الاشتراك والدخول في السحب من خلال إرسال رسالة على رقم كل دوله على حده والتي سوف نوضحها تفصلياً كالاتي:

الدولة رقم إرسال الرسالة تكلفة الرسالة لكل دولة السعودية 650444 5 ريال سعودي الأمارات 6070 5 درهم أماراتي الكويت 4141 500 فلس عمان 90434 500 فلس البحرين 94000 500 فلس العراق 2266 1200 دينار فلسطين 1623 بتكلفة 3 ونصف مصر ( فوادفون، واتصالات، اورانج ) 95450 5 جنيه اليمن 8442 250 ريال الأردن 98880 70 دينار المغرب 9669 5 درهم سوريا 1565 75 ليرة تونس 85988 1.4 دينار

يقوم كل مشترك بإرساله رسالة نصيه إلى الرقم المرادف والخاص بكل دولة، ويقوم بكتابه كلمه حلم أو dream، وبعد إرسال الرسالة يصبح الشخص مشترك بالمسابقة مع أمكانية إرسال اكثر من رسالة من أجل تعزيز وزيادة فرص الفوز في السحب، نتمنى للجميع حظاً موفقا في الفوز في هذه المسابقة.

أسماء الفائزين في مسابقة الحلم mbc من يناير 2019