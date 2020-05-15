مسابقة السارية 2020..آلية وطريقة تسجيل رقمك إلكترونياً مع alsarya لربح جوائز نقدية

أرقام الإشتراك في برنامج السارية، إليك طريقة وآلية الإشتراك في مسابقة السارية 2020 التي تعرض على قناة تلفزيون البحرين، حيث تتيح السارية فرص الفوز بجوائز مالية سخية تصل إلى عشرات آلالاف الدنانير، من خلال إرسال كلمة موروث برسالة قصيرة، مع رصد 7 سيارات فخمة سيكون بعضهاً ضمن السحوبات الخاصة بعيد الفطر المبارك أي بعد إنتهاء شهر رمضان.

مسابقة السارية

والمشارك الذي تكون القرعة من نصيبه يتوجب عليه الإجابة على سؤال على الهواء مباشرة لكي يفوز بالسيارة لصالحه. وأما للراغبين في الربح بالجوائز النقدية التي تتم بشكل سحوبات يومية، فعليهم تسجيل بيانات الهوية مشتملاً على الإسم الكامل ورقم الهاتف ورقم البطاقة الوطنية. على الموقع الإلكتروني لبرنامج مسابقة السارية، حيث ان عدد المشتركين يتجاوز 20 مليون مشترك. وتشكل فكرة برنامج السارية التي تصور حلقاته من قرية الإنتاج الإعلامي التراثية الجديدة. بعكس حضارة مملكة البحرين والتراث الشعبي القديم. من خلال طرح معلومات جمة حول الموروث الشعبي المتنوع بما يساهم في إعادة إحياءه من جديد عبر وسيلة إعلامية رائدة. تعرف الأجيال بالتراث التي تتمتع به البحرين بما يرسم صورة مشرقة عن هوية البحرين.

رابط الإشتراك في السارية

وآلية الإشتراك تشرف عليها لجنة رياضات الموروث الشعبي. ولمن يرغب تفعيل الإشتراك يتعين عليه تسجيل البيانات الشخصية على الموقع الإلكتروني الخاص بمسابقة السارية، التي أطلقت بتوجيهات ناصر بن حمد نجل ملك البحرين. ويتم دعم البرنامج بجوائز نقدية قيمة من قبل شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية «بتلكو». ويستمر برنامج السارية حتى ثالث أيام العيد بمجموع جوائز تبلغ 100 ألف دينار بالإضافة إلى 7 سيارات. ويحظى البرنامج بإشادة المسؤوليين والنواب وغيرهم.

وتعرض مسابقة السارية يومياً في الساعة 10:30 مساءا. على شاشة قناة البحرين الأولى، ويمكنك تفعيل إشتراكك بشكل فوري، في سارية لربح السيارات، بمجرد إرسال كلمة موروثنا عبر رسالة قصيرة (SMS) للرقم المخصص من قبل شركة المحمول التي تتبعها.

أرقام الإشتراك في برنامج السارية مع بتلكو

مشتركو بتلكو: 94444

التكلفة: 500 فلس

أرقام الإشتراك في برنامج السارية مع زين

مشتركو زين: 94499

تكلفة الرسالة: 500 فلس

أرقام الإشتراك في برنامج السارية مع فيفا (STC)