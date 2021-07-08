مستخدمي واتسآب على أندرويد في مأزق بسبب الرسائل الصوتية

مميزات تطبيق واتسآب عديدة وكثيرة ولكن للأسف هناك الكثيرون ممن يريدون الاستفادة منها جميعًا دون البحث في ميزات وعيوب كلا منها، حيث أن الهدف هو استخدام كل جديد يطرحه التطبيق الأشهر في عالم التواصل الاجتماعي ولكن دون النظر إلى مدى فائدته للمستخدم، وإحدى هذه الخصائص الرسائل الصوتية، ففي بدايتها لم يكن يلتفت لها أحد ولكن مع الوقت أصبحت هي الأكثر استخدامًا في دردشة whatsapp حيث يجد مُستخدميه سهولة ويسر فيها، فكل ما عليك هو الضغط على رمز في خانة الإرسال والبدء في التسجيل.

الرسائل الصوتية في واتسآب خطيرة

خطورتها هنا تكمن في أنه يتم الاحتفاظ بها في ذاكرة الهاتف وهذا أمر خطير فيما يتعلق بخصوصية المُستخدم، خاصة إذا كان ذلك لا يتم على الذاكرة الداخلية ولكنه يتم على كارت ميموري مُلحق بالجهاز، ومن الطبيعي أننا نتبادل رسائل صوتية بيننا وبين جهات إتصالنا قد تحتوي على معلومات خاصة مُتعلقة بحياتنا الشخصية أو العملية، ودون أن نشعر أو نكن نعرف قبل ذلك يتم الاحتفاظ بها لدينا ويُمكن لأي شخص يقع جوالنا في يده أن يطلع عليها ويتعرف على محتواها.

لذلك وجب على كل مُستخدمي تطبيق واتسآب أن يعرفوا كيفية الوصول لتلك الملفات الصوتية وأين يتم حفظها وذلك للتخلص منها أول بأول، إذا كان لديك أيقونة ملفاتي في جوالك فسوف تدخل إليها ومنها إلى الملفات الصوتية وسوف تجد تلك الرسائل التي قمت أنت بإرسالها أو استقبالها من جهات اتصالك، وكل ما عليك الآن هو حذفها أو حفظها في مكان آخر تكون أنت فقط من تستطيع الوصول إليه حتى لو جوالك كان مفتوحًا.

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كيفية قراءة الرسائل المحذوفة في واتساب

أماكن وجود الرسائل الصوتية على واتسآب

يُمكنك العثور أيضًا على تلك الرسائل الصوتية في تطبيق واتس اب بالدخول إليه وسوف تُلاحظ تواجد جميع الملفات التي تم إرسالها من خلاله سواء قادمة إليك أو مُرسلة منك للآخرين، ولكنها جميعًا سواء كانت صوتية أو صور أو فيديوهات متواجدة في مكان واحد، حيث يُمكنك تحديد الرسائل الصوتية منها وحذفها أو نقلها لملف آخر إذا أردت القيام بذلك، ولكن هناك طريقة أخرى لمُستخدمي أندرويد للتخلص من تلك المشكلة المُزعجة.

حيث يُمكن لمستخدمي واتسآب على نظام أندرويد أن يقوموا بحذف الرسائل الصوتية التي تصل لهم في المحادثات من الدردشة نفسها وبذلك لن يتم تخزينها في ذاكرة الجوال الداخلية، ولكن هناك الكثير ممن لا يقومون بذلك حيث يحتفظون بها إما للذكرى الطيبة خاصة إذا كانت من أشخاص عزيزة علينا، أو لأنها تحوي معلومات مُهمة يُمكن الرجوع إليها فيما بعد، ولكن نصيحتنا المهمة إليك هو القيام بحذفها بعد نقلها للحاسوب الخاص بك ولا تتركها على جوالك فهي عرضة لقيام أحدهم بالاطلاع عليها، وهذا بلا شك سوف يُمثل أزمة لك إذا كانت تحتوي على معلومات خاصة.