مسجات رسائل تهنئة عيد الأضحى 2019-1440″ دينية مضحكة طويلة قصيرة ” للجوال ومواقع التواصل الاجتماعي

تفصلنا ساعات معدودة عن الاحتفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2019-1440 لذا نسرد إليكم عبر مقالنا الكثير من مسجات ورسائل تهنئة عيد الأضحى 2019-1440 للجوال ” طويلة وقصيرة ودينية ومضحكة ” حيث يمكن لكل المسلمين اختيار ما يناسبهم من تلك الرسائل وتبادلها مع من يحب من الأصحاب والأصدقاء والأحباب والأهالي والمتزوجين، سوف نشارك جميع متابعين برسائل وعبارات تهنئة معايدة عيد الأضحى 2019 وصور مضحكة رسائل عيد الأضحى 2019 لخروف العيد وتحمل بعض الكلمات الفكاهية.
رسائل تهنئة عيد الأضحى 2019
شهد معشر المسلمين من مختلف أنحاء العالم أجمل أيام السنة ” يوم عرفة ” الموافق التاسع من شهر ذي الحجة 1440 وصعود الحجاج على جبل عرفات يعتبر أهم أركان مناسك الحج، وقد قدم خطبة يوم عرفة الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ من أفضل وأهم علماء الدين في المملكة العربية السعودية، وقام جميع الحجاج بالدعاء والتلبية على جبل عرفات والتكبير والتهليل، وكان فضل الله ع وجل آت حيث أمطرت على جميع الحجاج على الرغم من كون درجات الحرارة 38 مئوية وتصل إلى 23 درجة بعد المطر.
مسجات وعبارات معايدة عيد الأضحى 1440
جعل الله فجر يوم العيد نوراً، وظهره سروراً، وعصره استبشاراً، ومغربه غفراناً، وجعل لكم دعوةً لا تُرد، ووهبكم رزقاً لا يُعد، وفتح لكم باباً في الجنة لا يسدّ، وكل عام وأنتم بخير.
كم نحن سعداء لأنّ الأقدار أبقتنا إلى هذا اليوم لنبعث التهاني بمناسبة عيد الأضحى إلى أناس نحمل لهم في قلوبنا كلّ الحب والاحترام، كل عام وأنت بخير.
انا مش هقول كل عام وانت بخير، لكن هقول أنت الخير لكل عيد.
كل عيد وانت لربك طايع لنبيك تابع لدينك رافع ولاهلك نافع.
قبل زحمة السير.. وقبل رسايل الغير.. والإرسال لسه بخير.. كل عام وأنتم بخير.
بعيد أضحى سعيد.. وعمرا بالفرح يزيد.. مع كل نسمة هوا تمر عليك.. اقول مبارك عليك العيـــد.
يا إلهي يا سرّ الوجود.. زِيل الهمّ عن حبيبي الموعود.. ومدّد لي بعمره واجعله بكل عيد فوق راسي موجود.
هنيئا لك العيد الذي انت عيده .. وأنك من فيض البهاء تزيده .. وإني وإن أهداك غيري وروده .. سأهديك قلبا أنت فيه وريده.
العيد علينا هلّ، وبأحلى فرحة طلّ، ويا رب يسعد الكل، كل عام وأنت بخير.
رفع الحجيج أكفّهم يرجون رحمة ربهم، ورفعت كفي أدعوه أن يجعل ثوابك مثلهم، كل عام وأنتم بخير.
كل عام وأنت إلى الرحمن أقرب، كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات أثقل كل عام وهمتك للجنة تكبر.
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