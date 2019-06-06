معرض دمشق الدولي www.diflottery.com.sy اعرف نتائج يانصيب وأرقام البطاقات الرابحة

معرض دمشق الدولي يعد من أقدم المعارض في سوريا والشرق الأوسط نجح القائمون عليه في تحقيق نجاحات متتالية حتى أصبح من أشهر المعارض في العام شارك فيه العديد من الدول من مختلف الجنسيات وآلاف الشركات السورية والعالمية, تميز المعرض بتنوع نشاطاته الإقتصادية والفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية, يشارك فيه كل عام نخبة من المطربات والمطربين السوريين والدول العربية ودول العالم, ومن أهم مسابقات المعرض التي يتابعها أعداد كبير في سوريا مسابقة يانصيب التي تستمر طوال العام وبدأت إصدارات يانصيب معرض دمشق الدولي منذ الخمسينات وتنقسم الإصدارات إلى، إصدارات الدورية العادية، الإصدار الممتاز وإصدار رأس السنة وإصدار دورة المعرض.

معرض دمشق الدولي.

مما لا شك فيه أن العديد من الأشخاص يتمنون الفوز بالمبلغ الذي تفوز به البطاقة الرابحة حيث تعدد الآمال والطموحات عند الجميع لذلك يترقب الآلاف من المواطنين في دمشق، إعلان نتائج سحب يانصيب وقد أعلن المعرض عن نتائج يانصيب يوم الثلاثاء الماضي الإصدار التاسع عشر 19 رقم 21, ويشرف على فعالية السحب جهات حكومية وقطاع خاص وتمت اقامة السحب على الأرقام الخاصة بــبطاقات اليانصيب من خلال نظام الدواليب، و البطاقة الرابحة بالمبلغ المحدد هي البطاقة التي تقف عندها الدولايب اليدوية.

رابط نتائج سحب يانصيب دمشق الإصدار 19

تستطيع معرفة نتائج سحب يانصيب دمشق الإصدار 19 وجميع الأرقام الرابحة يانصيب معرض دمشق الدولي اليوم ,نتائج سحب يانصيب بإتباع الخطوات التالية:

• أولا تقوم بالدخول على رابط يانصيب معرض دمشق الدولي——— من هنا

• ثم تقوم بتسجيل البيانات الخاصة برقم البطاقة الخاصة بك.

• وتكتب أيضا فئة البطاقة.

• ثم تكتب تاريخ السحب ورقمه ثم اختار بحث وسوف تظهر النتيجة.

طريقة إرسال SMS لمعرفة نتيجة السحب

من ضمن الطرق التي تساعدك على معرفة رقم بطاقة اليانصيب الذي فاز بالجائزة هي ارسال sms وكتابة فيها : “بطاقة اليانصيب+ مسافة خالية+ العدد المتسلسل للإصدار” ثم إرسالها على العدد الآتي: 1713، وتكلفة هذه الخدمة فهي:5 ل.س.

ميعاد الإعلان عن نتائج سحب يانصيب.

القنوات التي تقوم بنقل فعاليات إجراء اليانصيب, قناة سوريا دراما أو قناة سورية الفضائية، كما تقوم اللجنة المنظمة على إعلان النتائج من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي وكذلك من خلال شاشات التلفزيون, ونتايع معكم باستمرار نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي دورة 2019 والإعلان عن ارقام البطاقات الرابحة