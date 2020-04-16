معطيات تردد قناة النور التركية ALNoor TV على القمر الصناعي نايل سات 201

تردد قناة النور قناة تركية مخصصة ببث المسلسلات التركية المترجمة، وقد ذاع صيتها في كل مكان بعد إنتقالها للبث الفضائي عبر القمر نايل سات. ترتكز القناة على خريطة واسعة من المسلسلات والدراما التركية، التي يتم عرضها عبر قناة النور غير المشفرة على مدار الساعة بلا توقف. تنهج قناة النور عرض المسلسسلات واحداً تلو الآخر. ما جعلها تبهر المشاهدين العرب وجعلها في مصاف قوائم القنوات الرئيسية الأكثر شعبية.

قناة النور

قد عززت قناة النور الفضائية حضورها على ساحة القنوات بقوة. فلم يستطع محبي الدراما التركية مقاومة الإغراء الدرامي. ولأنها تشغل بثها على مدار اليوم مستعرضة أحدث المسلسلات التي ينتجها صناع الدراما. إذ تتميز قناة النور بأنها الأكثر قدرة والأسرع في تضمين شاشتها بالمسلسلات التركية الحديثة بعد العرض الأول الحصري. وقد مارست قناة النور الجذب المتزايد عبر عرض أشهر المسلسلات التركية التي تسللت الى البيوت العربية في السنوات الأخيرة. خاصة تلك التي تحاكي حقبات في الدولة العثمانية التاريخية وما صاحبها من الفتوحات، والحروب التي يقودها السلاطين العثمانين. مثل مسلسل أرطغرل، قيامة عثمان، التي يتخلها الكثير من التشويق والإثارة كما يطغى عليها أحياناً سيناريوهات رومانسية.

وتؤسس قناة النور لشاشة مليئة بإنتاجات الدراما، مما سمح لها بالإنسجام مع ذوق المشاهدين، عبر تقديم أحدث الأعمال الدرامية التلفزيونية والمسلسلات التاريخية المتنوعة التي نقشت في ذاكرة الأجيال. وتخصص لذلك بث تلفزي بصورة واضحة لمتابعة المسلسلات التي تلاقي مشاهدة متزايدة في الوطن العربي، والتحدث يطول عن ميزات قناة النور . إذ تتميز بالظهور بحلة جديدة وشعار جذاب، فهي تبث المسلسلات بطريقة الترجمة للغة العربية بجودة اتش دي. مع إمتلاك حقوق بث أفضل المسلسلات التركية الحديثة بكل طابعها.

قم بضبط جهاز الرسيفر بحسب التردد التالي، لإستقبال قناة النور التركية بجودة HD، على القمر نايل سات، والإستماع بكاتلوج منوع يشتمل على المسلسلات التركية الشهيرة والتي يتم بها بخاصية الترجمة للغة للعربية.

تردد قناة النور