إشارة تردد قناة المحور الفضائية el mehwar 2021 الجديد على مدار نايل سات

تم إطلاق التردد الجديد لقناة المحور الفضائية المتاحة على قمر نايل سات 2021، لذلك يسعى الكثيرين لاعادة ضبط واستقبال القناة بعد التعديلات الاخيرة على بيانات البث. وهي قناة تلفزيونية مصرية متنوعة تقدم محتوى البرامج التي تناسب الاسرة. من برامج سياسية واجتماعية وطبية ودينية وترفيه، وينطلق بث القناة على مدار 24 ساعة وانشات القناة لاول مرة في 2005، من قبل رجل الاعمال حسن راتب، الا انه قبل ايام قليلة تم شراء القناة من قبل عضو مجلس الشوري عن حزب مستقبل وطن ورئيس جمعية من اجل مصر السيد محمد منظور.

اهداف قناة المحور

تستهدف قناة المحور el mehwar تقديم محتوى نوعي، لتكون قناة عصرية يستقبلها كل الاشخاص بمختلف توجهاتهم لمشاهدة مختلف البرامج المتعددة والمتنوعة بما في ذلك تقديم برامج صحفية واخبارية وتدشين التقارير المصورة.

تفعيل الحوارات الحية لتداول كل القضايا ونشر المعلومات مع المسؤولين والمعنيين، مع نقل الفعاليات الرسمية والخطابات الرئاسية، لربط الناس بالاحداث الداخلية وكل المستجدات بشكل يومي.

تخصيص قناة المحور tv بث مباشر على القمر الصناعي نايل سات 7°W، بدون تشفير، ليتسنى للجمهور الوصول الى محتوى القناة في اي وقت، على مدار 24 ساعة. تقدم القناة برامج حوارية ودينية وفنية وبرامج تفسير الاحلام ايضا.

ماهو محتوى قناة المحور

وتبرز قناة المحور بسمعة قوية وتكوين مشاهدين ليس فقط في مصر بل في أرجاء الوطن العربي، حيث أنها معنية برصد الأوضاع المجتمعية السائدة. كما ان قائمة برامجها كثيرة ومتنوعة من أبرزها: 90 دقيقة، الطبيب، إنتباه، المسلمون يتساؤلون، كرسي الإعتراف.

وتشمل مهمة القناة إستضافة المسؤولين في وزارات الدولة للإستفسار وتوضيج غرض ما. وتشمل .وتستقطب في أستديوهاتها أشهر المذيعين من ذوي الخبرة في عالم الأعلام ،المتصفين بالمهنية. وعلى رأس أولئك هم: معتز الدمردش، منى عراقي وغيرهم.

تردد قناة المحور الفضائية

تبث قناة المحور على القمر nilesat، بجودة دقة الشاشة العادية (SD) بإتاحة التردد: 11823 إستقطاب رأسي. وتسمح بتلقي محتواها المرئي على مدار 24 ساعة، مرتكزة على بث كوكبة من البرامج التلفزيونة التي تهم المصريين وفيها مصلحة للأوطان.

نايل سات التردد 11823 عمودي ترميز 27500 الجودة إسم القناة el mehwar SD

وبالطريقة المعتادة لأدخال التردد في جهاز الرسيفر. يمكن ضبط قيم الترددات الخاصة بقناة المحور وإستقبال بثها بأقوى إشارة لتكون القناة ظاهراً فوراً في قائمة جهاز التلفزة. بإسم el mehwar ثم التمتع بالبرامج المتميزة إلى جانب نشرات الأخبار اليومية الشاملة في مصر والعالم. ما يجعلها في مصاف القنوات المصرية الأكثر مهنية وإستقطاب.