معلومات عن تطبيق ياز بيه التركي المنافس للتويتر والانستجرام

تطبيق ياز بيه التركي الجديد يستعد للمنافسة مع التويتر والانستجرام حيث تم تطويره وبرمجته من قبل رواد الأعمال والمهندسين الأتراك، والميزة الرئيسية للتطبيق التركي الجديد هي قدرة المستخدمين على تصنيف الموضوعات وفقًا لرغباتهم.







الخصوصية والأمن لـ تطبيق ياز بيه التركي

أكد اونفار وهو مطور التطبيق التركي على أنهم طوروا خوارزميات من شأنها أن تحول دون استغلال التطبيق لأغراض سيئة، وفيما يتعلق بالحسابات المزيفة، قال مكتب الأمم المتحدة في فيينا إنهم حريصون على تطوير خوارزميات لمنع انتشار هذه الحسابات، وكذلك لتقليل كمية المعلومات غير الصحيحة.







الكتلة المستهدفة لـ تطبيق ياز بيه

أوضح اونفار أن انتشار التطبيق لن يقتصر على تركيا وحدها، ولكن يستهدف مناطق كبيرة أخرى، وقال “نهدف إلى الوصول إلى البلقان والشرق الأوسط والقوقاز وروسيا وإيران والدول الناطقة بالتركية”.







وأشار إلى أن عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في هذه المناطق يقدر بمئات الملايين، وأوضح أنهم أطلقوا تطبيق ياز بيه حوالي شهر ونصف من الآن، ومنذ ذلك الحين تجاوز عدد المستخدمين النشطين 200 ألف “هذا الرقم مهم بالنظر إلى فترة الإصدار القصيرة.”.







علامة تجارية جديدة

يهدف المنفذون الأتراك إلى جذب مليون مستخدم بحلول نهاية عام 2019، بهدف زيادة هذا الرقم إلى أكثر من 20 مليون بحلول عام 2020، وأشار اونفار إلى أن هناك 50 مليون شخص في تركيا يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي.







وأضاف أن هذا الرقم يجعل تركيا ضمن قائمة أكثر 10 تطبيقات من الوسائل الاجتماعية استخدامًا في جميع أنحاء العالم، وأوضح أنهم يتطلعون إلى منح تركيا جيلًا جديدًا وحديثًا من وسائل التواصل الاجتماعي، وسط جهودها لتكون علامة تجارية عالمية.

وقال اونفار انه يهدف أيضًا إلى الوصول إلى القيمة السوقية البالغة مليار دولار بنهاية عام 2020، واختتم بالإشارة إلى إمكانية تنزيل تطبيق ياز بيه مجانًا من متاجر التطبيقات الشهيرة، أو استخدامه من خلال الموقع الرسمي للتطبيق.