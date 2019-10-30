مفتاح السعودية للجوال لكل شركات اتصالات السعودية صحيح 100%

مفتاح السعودية للجوال من الضروريات للاتصال على ارقام الجوال السعودية، هنا في المقال ستعرف مفتاح السعودية لكل شركات السعودية بحيث يمكن الاتصال بدون مشاكل على شركات اتصالات السعودية السبع شركات.







مفتاح السعودية مفيد جداً لمن يسافر خارج السعودية، فيمكن الاتصال على العائلة او الاصدقاء، يمكن التواصل معهم بسهولة جداً من خلال كتابة مقتاح السعودية قبل رقم الجوال حتى تستطيع الاتصال، اما اذا لم تكت مفتاح الاتصال قبل رقم الجوال فلا يتم الاتصال لان ذلك لم يتم التعرف عليه.

مفتاح السعودية







يوجد 7 شركات اتصالات في السعودية، وهذه الشركات هم STC و موبايلي و اتحاد عذيب و زين و مجموعة زين و فيرجن موبايل السعودية و ليبارا وفي هذا المقال ستعرف مفتاح السعودية من أجل الاتصال على اي رقم في السعودية من خارج السعودية.

مفتاح السعودية للجوال

مفتاح السعودية دولي 966+ أو 00966

مفتاح السعودية لارقام شركة STC تكون 050 أو 053 أو 055

مفتاح السعودية لارقام موبايلي Mobily هي 054 أو 056

مفتاح السعودية لارقام اتحاد عذيب هي 08111

مفتاح السعودية لارقام زين هي 058

مفتاح السعودية لارقام مجموعة زين هي 059

مفتاح السعودية لارقام فيرجن هي 057

مفتاح السعودية لارقام ليبارا هي 057

كل هذا عن مفتاح السعودية للجوال لسبع شركات الاتصالات السعودية في المملكة العربية السعودية، اذا اعجبك المقال اتمنى مشاركته مع اصدقائك ليستفادو، وقم بنشره على تويتر وفيسبوك وواتساب لتعم الفائدة.

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