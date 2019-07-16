مفتوحة الآن.. أحدث تردد قناة العراقية الرياضية Iraqia Sports الجديد 2019 علي النايل سات وعرب

يبحث عدد كبير من عشاق الرياضة ومحبي الساحرة المستديرة عن تردد قناة العراقية الرياضية Iraqia Sports، لمتابعة المباريات والدوريات المحلية والأوروبية، حيث تتميز القناة بتقديم الأحداث الرياضية المختلفة والعديد من المحتويات الرياضية المتنوعة والتى تتلائم مع الفئات العمرية المختلفة، بجانب اهتمامها بتغطية أهم الأحداث الرياضية وكافة مباريات الألعاب الرياضية المختلفة من خلال نخبة من المحللين والإعلاميين الرياضيين البارزين في المجال الرياضي بالعراق، حيث استفادت القناة من ذلك فى اتساع رقعتها الجماهيرية وزيادة نسبة المشاهدة عليها وأصبحت محط أنظار الكثير في العراق وعدد من الدول العربية، ونرصد لكم في السطور التالية تردد قناة العراقية الرياضية Iraqia Sports الجديد 2019 على النايل سات وعرب سات.

تردد قناة العراقية الرياضية Iraqia Sports

انطلق البث التليفزيونى للقناة عام 2005، مقرها بالعاصمة العراقية بغداد، وتعد من أبرز القنوات التى تتخصص فى مجال الرياضة بالعراق، لتقديمها العديد من البرامج التحليلية المتعلقة بكرة القدم فى الدول العربية المختلفة، حيث تمكنت من الاستحواذ على نسب مشاهدة كبيرة من خلال عرضها المباريات والدوريات الحصرية بجانب تناولها الأحداث الرياضية بمختلف الدول العربية والغربية من خلال عدة نشرات إخبارية وتقارير يومية يتم إذاعتها عبر شاشتها على مدار اليوم، فيما تمتاز القناة بامتلاك حقوق بث لمباريات الدوري والمنتخب العراقي.

تردد قناة العراقية الرياضية Iraqia Sports علي النايل سات

القمر الصناعي نايل سات التردد 12562 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي FEC 5/6

تردد قناة العراقية الرياضية Iraqia Sports علي عرب سات

القمر الصناعي عرب سات التردد 11747 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي FEC 3/4