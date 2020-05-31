للباحثين عن عمل.. سجل حضورك الإلكتروني عبر موقع وزارة العمل وإحجز مواعيدك

البحرين – أكدت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بمملكة البحرين عن إتاحتها الحضور الإلكتروني لمراجعي الوزارة بغرض لحصول على وظيفة، ويتم ذلك عبر موقع الوزارة بدلاً من الحضور الشخصي إعتبارًا من يوم الأثنين الموافق 1 في شهر يونيو المقبل. بما يسمح بتسجيل الحضور والإطلاع على بنك شواغر الوظائف التي تتوافق مع رغبة المتقدم وتناسب شهاداته العلمية.

وزارة العمل والتنمية البحرين

إعتبارا من يونيو 2020 تتغير آليات العثور على الوظائف في البحرين، وعليه يتوجب للمراجع بالوزارة اللجوء الى الموقع الألكتروني www.mlsd.gov.bh الذي يعرض مختلف الوظائف فيه، وبالتالي يقوم بتسجيل الحضور الإلكتروني الكامل بما يضمن أيضاً صرف إستحقاقات إعانة التأمين ضد التعطل التي تستمر لمدة أقصاها 9 أشهر. وستسمح النظم الإلكترونية الجديدة للراغب بالوظيفة إمكانية فحص الوظائف الشاغرة المتاحة، وحجز المواعيد المقبلة للترشح للوظائف المعلنة. وتأتي هذه الخطوات كإجراءات أحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا التاجي ( كوفيد19)، وتتم آليات البحث الإلكتروني للوظائف إعتباراً من يونيو 2020 بعد ان تم إجتياز الفترات التجريبية بنجاح.

وقد أوضحت الوزارة في بيان لها، ان استحقاق التعويض عن التعطل يتطلب تسجيل الحضور الإلكتروني، الذي سيسهل أيضاً عملية الإطلاع على المعرض الوظيفي الذي يوفر فرص عمل برواتب مناسبة على موقع الوزارة. بما يعفيه من التواجد الشخصي في مراكز التوظيف والتدريب التابعة لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية. بما يحقق في الوقت ذاته توفر النظم الإلكتروني التي تعمل بكفاءة عالية. بما يتماشى مع التطور التقني وإنجاز الخدمات الحكومية في وقت أقصر.

خدمات البرنامج الوطني للتوظيف

تسجيل الباحثين عن عمل وتحديث البيانات

إتاحة معرض التوظيف الإلكتروني الدائم

البرنامج التمهيدي( للمسجلين الجدد)

تسجيل الحضور وحجز المواعيد

وقد طرحت وزارة العمل الخط الساخن رقم 80008001 لمن يجدون صعوبة في التعامل الإلكتروني مع الخدمات الوظيفية. لذلك فإن بمجرد الإتصال بالرقم الوطني المذكور سيتم الإستجابة لمساعدتك من خلال التسهيلات الممكنة وتقديم إرشادات اللازمة التي تسمح لك بالمضي قدماً في إتمام عملية التوظيف. وبدلاً من ذلك القيام بمراجعة مراكز التوظيف والتدريب التابعة للوزارة في جميع محافظات مملكة البحرين. وتسعى وزارة العمل لتوفير فرص عمل مناسبة للبحرينيين على نحو يكفل حق العمل في أي وقت، على أن يكون مجزي لهم.