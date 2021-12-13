في هذه المقالة سوف نستعرض مقارنة مواصفات Redmi Note 10 و Moto G31 و Samsung Galaxy F22، حيث أطلقت موتورولا مؤخرًا الكثير من الهواتف ذات الميزانية المحدودة والهواتف الرائدة الجديدة، لتزيد من رصيدها في قطاع الهاتف المحمول، ليصبح هناك الكثير من الخيارات لتقييم أي من الهواتف الجديدة ميسور التكلفة، وفي الحديث عن سلسلة G التي هي تشكيلة متوسطة المدى للعلامة التجارية موتورولا، فإن هاتف الجيل الأخير الأقل تكلفة هو Motorola Moto G31 الجديد، الذي يحتوي على مواصفات ترضي الجميع، وفي السطور القادمة مقارنة بين Moto G31 وهاتفين ممتازين آخرين يباعان ببطاقات أسعار مماثلة وهما Redmi Note 10 و Samsung Galaxy F22 .

مقارنة مواصفات Redmi Note 10 و Moto G31 و Samsung Galaxy F22

التصميم

كثيرون يفضلون تصميم Motorola Moto G31 لأنه يحتوي على أبعاد أصغر، ووحدة كاميرا بسيطة، وشاشة مثقبة، ولكن يبدو أن Redmi Note 10 يقدم جودة تصميم أفضل لأنه يأتي مع شهادة IP52 ( التي تشير إلى أن الهاتف مقاوم للغبار ومقاوم للرذاذ)، وحماية زجاج Gorilla Glass 3 من Corning للشاشة، علاوة على ذلك، فإن Redmi Note 10 أرق ويحتوي على شاشة أوسع قليلاً، في حين لا يفضل البعض Samsung Galaxy F22 كثيرًا بسبب الشق المائي.

الشاشة

الشاشات المفضلة تأتي مع Motorola Moto G31 و Redmi Note 10، فكلاهما مزود بتقنية AMOLED ودقة +Full HD ، بالإضافة إلى سطوع جيد، لكن Redmi Note 10 يحتوي على شاشة أعرض قليلاً وسطوع أعلى ( يصل حتى 1100 شمعة في المتر المربع)، لذا فهو يفوز بهذه المقارنة.

وإذا لم يكن ذلك بسبب دقة +HD المنخفضة (720 × 1600 بكسل) ، فيمكن اختيار Samsung Galaxy F22 نظرًا لمعدل تحديث 90 هرتز وشهادةHDR ، ولكن الحصول على دقة +Full HD أفضل لمعظم المستخدمين، وعلى الرغم من أن كل من الهواتف الثلاث تأتي مع شاشات AMOLED ، إلا أن ماسحات بصمات الأصابع مثبتة على الجانب، على مفتاح التشغيل.

المعالج وبرامج التشغيل

في حال البحث عن أعلى أداء فإن ذلك يتوفر في هاتف Redmi Note 10 حيث يحتوي على مجموعة شرائح أفضل Snapdragon 678 مبني على 11 نانومتر، ويعمل بتردد أقصى يبلغ 2.2 جيجاهرتز، ويقترن مع ما يصل إلى 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وما يصل إلى 128 جيجابايت من التخزين الأصلي، ويليه في ذلك مباشرة، هاتف Samsung Galaxy F22 الذي يأتي مع معالج Helio G80 وتكوين الذاكرة نفسه، أما Motorola Moto G31 يحتوي على مجموعة شرائح Helio G85 أفضل، ولكن 4 جيجابايت فقط من ذاكرة الوصول العشوائي، واما نظام التشغيل فالهواتف الثلاث تعمل بنظام Android 11.

الكاميرات

يمكن الحصول على أداء أعلى للكاميرا في هاتف Motorola Moto G31 لأنها تتميز بكاميرا رئيسية أفضل، إنها مستشعر 50 ميجابكسل وهو أفضل من الكاميرا بدقة 48 ميجابكسل الموجودة في Redmi Note 10 و Samsung Galaxy F22، المستشعرات الثانوية عبارة عن عدسة واسعة للغاية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو 2 ميجابكسل، ويعتبر جهاز Redmi Note 10 أفضل في تسجيل الفيديو لأنه يدعم دقة 4K.

البطارية

يحتوي Samsung Galaxy F22 على بطارية أكبر، والتي تضمن إلى جانب شاشة HD + ، عمر بطارية أطول من Redmi Note 10 و Moto G31، ولكن Redmi Note 10 لديه أسرع تقنية شحن (33 واط).

وفيما يلي جدول بكامل مواصفات الأجهزة الثلاثة Xiaomi Redmi Note 10 مقابل Motorola Moto G31 و Samsung Galaxy F22 :

الميزة Xiaomi Redmi Note 10 Motorola Moto G31 Samsung Galaxy F22 الأبعاد والوزن 160.5 × 74.5 × 8.3 ملم ، 179 جرام 161.9 × 73.9 × 8.6 مم 181 جرام 160 × 74 × 9.4 ملم ، 203 جرام الشاشة 6.43 بوصة ، 1080 × 2400 بكسل (Full HD + ، Super AMOLED) 6.4 بوصة ، 1080 × 2400 بكسل (+Full HD ، AMOLED) 6.4 بوصة ، 720 × 1600 بكسل (HD + ، Super AMOLED) المعالج Qualcomm Snapdragon 678 ، معالج ثماني النواة بتردد 2.2 جيجاهرتز Mediatek Helio G85 ، ثماني النواة 2.0 جيجاهرتز Mediatek Helio G80 ، ثماني النواة 2.0 جيجاهرتز الذاكرة 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ، 64 GB – 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ، 128 GB – 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ، 128 GB – فتحة micro SD مخصصة 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ، 64 GB – 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ، 128 GB – فتحة Micro SD 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ، 64 GB – 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ، 128 GB – فتحة micro SD مخصصة برنامج التشغيل Android 11، MIUI أندرويد 11 Android 11، One UI الاتصال Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، Bluetooth 5.0 ، GPS Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، Bluetooth 5.0 ، GPS Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، Bluetooth 5.0 ، GPS الكاميرا رباعية 48 + 8 + 2 + 2 ميجابيكسل ، f / 1.8 + f / 2.2 + f / 2.4 + f / 2.4

13 ميجابيكسل f / 2.5 الكاميرا الأمامية ثلاثية 50 + 8 + 2 ميجابيكسل ، f / 1.8 + f / 2.2 + f / 2.4

13 ميجابيكسل f / 2.2 الكاميرا الأمامية رباعية 48 + 8 + 2 + 2 ميجابيكسل ، f / 1.8 + f / 2.2 + f / 2.4 + f / 2.4

13 ميجابيكسل f / 2.2 كاميرا أمامية البطارية 5000 مللي أمبير ، شحن سريع 33 وات 5000 مللي أمبير 6000 مللي أمبير ، شحن سريع 15 وات ميزات إضافية فتحة لبطاقتي SIM ، مقاومة لرش السوائل (IP52) فتحة لبطاقتي SIM فتحة لبطاقتي SIM

سعر Xiaomi Redmi Note 10 مقابل Motorola Moto G31 و Samsung Galaxy F22

يتوفر Redmi Note 10 حاليًا في بعض الأسواق بسعر حوالي 238 دولارًا امريكيًا، ويبدأ Samsung Galaxy F22 من 171 دولارًا ، تمامًا مثل Moto G31.

وبنتيجة هذه المقارنة فإن الفائز هو Redmi Note 10 لأنه يوفر مجموعة شرائح أفضل، ومكبرات صوت استريو، وجودة تصميم رائعة وشحن أسرع، ولكن لمن يرغب بالحصول على أداء أفضل للكاميرا فإن Moto G31 هو الأفضل، وبالنسبة لعمر بطارية أطول فإن الأفضل Galaxy F22.