أيفون 11 برو بطارية قوية وأسرع معالج .. مميزات واسعار iphone 11 pro

مميزات واسعار أيفون 11 و iphone 11 pro، أعلنت شركة أبل إن رسمياً عن أيفون 11 وأيفون 11 برو وأيفون برو ماكس، وهم الجيل الجديد من XR بعدة مميزات ومتاح أربع ألوان منه و6 الوان، حيث صرحت الشركة عن مميزاته التي تواكب تطور عصر التكنولوجيا لعشاق الهواتف الحديثة بثلاثة فئات كلاً منهم بأحدث التقنية العالية في السرعة والحجم والبطارية، لنتعرف على المميزات لكل منهم.







مميزات وسعر iphone 11













يتميز أيفون 11 به 6 الوان.

شاشة كبيرة 6.1 أنش نوعها LCD>

2 كاميرا من الخلف 12 ميجا بيكسل واحدة بعدسة واسعة.

iphone 11 أسرع معالج بتقنية A13 Bionic.

هاتف ذكي.

به أقوى زجاج مستخدم ضد الصدمات.

به نمط لتعزيز التصوير بأعلى تقنية وسط الإضاءة الضعيفة أو في الليل.

البطارية تزيد بساعة واحدة عن iphone xr.

أما سعر أيفون 11 الجديد فهو 699 دولاراً.

مميزات وسعر أيفون 11 برو و (iphone 11 pro Max)













متاح منه 4 الوان.

شاشة OLED بحجمين الأول 5.8 انش والثاني max بحجم 6.5 أنش والسطوح 1200 nits.

شاشة جديد متطورة تتماشى مع السطوح وموفرة للطاقة.

مصنوع من زجاج واستانلس ستيل ليكون هاتف قوي.

البطارية تزيد عن بطارية أيفون إكس بـ4 ساعات وتفوق بطارية أيفون ماكس بـ5 ساعات.

به ثلاث كاميرات خلفية كلها 12 ميجا بيكسل منهم ثالث كاميرا بزاوية عريضة 120 درجة وتدعم 4k.

سعر أيفون 11 برو يأتي بمبلغ 999 دولار أمريكي.

وسعر أيفون 11 برو ماكس بقيمة 1099 دولاراً أمريكي.

جدير بالذكر أن هواتف أيفون 11 و iphone 11 pro و أيفون 11 برو ماكس من إنتاج شركة أبل الأمريكية ضمن منتجاتها الذكية الجديدة.