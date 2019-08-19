مميزات وعيوب موبايل Oppo F11 .. أسعار ومواصفات هاتف Oppo F11 في مصر

لاحظنا منذ فترة قريبة انتشار هواتف أوبو في مصر، وأصبح الناس أجمع يتحدثون عن مميزاتها، وذلك بعد أن كان الأغلبية يبتعدون عن شرائها، فقد قامت شركة Oppo بالسعي وراء تحقيق تارجت بيع أكبر، وكذلك انتاج أجهزة أحدث، وقد حققت بالفعل ذلك الحلم، فالآن الكبير والصغير يحملون موبايلات Oppo.

ومن خلال تلك المقالة سوف نعرض مع حضراتكم بيان كامل بكل ما يخص موبايل Oppo F11 ، حيث قمت الشركة بالإعلان عنه منذ فترة قصيرة، ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” قمنا بإعداد تقرير شامل يحتوي علي كل ما يخص الهاتف من مميزات وعيوب ومواصفات وأيضاً سعر بيعه في المحلات المصرية، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليصلكم المزيد.

مواصفات موبايل Oppo F11 :-

الشاشة تأتي بشكل النوتش على هيئة الـ Water Drop والتي تم إستخدامها للمرة الأولى في هاتف Oppo F9 حيث تأتي الشاشة من نوع LTPS IPS LCD والتي يتم إستخدامها في سلسلة الـ F بصورة مستمرة وتأتي بمساحة 6.53 إنش بجودة الـ FHD بدقة 1080×2340 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 395 بكسل لكل إنش لتقدم بذلك أبعاد عرض 19.5:9 وتحتل الشاشة من الواجهة الأمامية نسبة 90.9% .

يأتي اوبو F11 بمساحة 64 جيجا مع 6 جيجا رام او 128 جيجا مع 6 جيجا رام .

يأتي هاتف Oppo F11 بأبعاد 161.3×76.1×8.3 ملم .

يدعم الراديو الـ FM .

متانة وجودة التصنيع المستخدمة في الهاتف تأتي من البلاستيك اللامع الذي يعطى إيحاء الزجاج .

يتوفر الهاتف باللون البنفسجي المتدرج للازرق واللون الأخضر واللون الأبيض.

يأتي وزن الهاتف بوزم 188 جرام ليكون بذلك أثقل نسبياً من هاتف الـ Redmi Note 7 بالرغم من قدوم النوت 7 مالزجاج .

أما عن الأداء فقد تم إستخدام المعالج الأحدث من شركة ميديا تيك حيث يأتي الهاتف بمعالج Helio P70 بتقنية الـ 12nm أما عن المعالج الرسومي فيأتي من نوع Mali-G72 MP3 مع وضع تعزيز أداء الألعاب الـ Game Space .

يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري حتى سعة 256 جيجا بايت ويتم وضعها مكان الشريحة الثانية

البلوتوث يأتي بإصدار 4.2 مع دعمه لخاصيتي الـ A2DP, LE .

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 والكاميرا موجودة بالنوتش في الشاشة.

الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا خلفية مزدوجة وستجدها بارزة قليلاً عن ظهر الهاتف حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.79 وهي الكاميرا الأساسية للهاتف وفكرة عملها هي إلتقاط الصورة أربعة مرات بدقة 12 ميجا بكسل ثم تقوم بدمجها لتصبح بدقة 48 ميجا بكسل فهي نفس فكرة العمل الموجودة في هاتف Redmi Note 7

أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الخاصة بعمل العزل والبورتريه وتدعم الكاميرا أكثر من وضع للتصوير بالذكاء الإصطناعي مثل الـ Ultra clear Engine والـ Ultra Night Mode والـ Dazzle Color Mode بالإضافة إلى فلاش خلفي أحادي من نوع ليد .

يدعم الهاتف ميكروفون ثانوي خاص بعزل الضوضاء والضجيج أثناء إستخدام الهاتف بصورة عامة سواء في التصوير أو التسجيل أو التحدث من خلال الهاتف .

تدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل إلتقاط 30 إطار في الثانية وتدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل إلتقاط 30 إطار في الثانية وتدعم الكاميرات أيضاً تصوير الـ Time Lapse والـ Slow Motion .

الهاتف يدعم معظم ترددات الواي فاي حيث يدعم الترددات الـ a/b/g/n/ac بالإضافة إلى دعمه لـ Dual-band, WiFi Direct, hotspot .

يدعم تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS مع دعمه لأنظمة الملاحة الأخرى الـ A GPS, GLONASS, Beidou .

وسائل الأمان الموجودة في الهاتف: مستشعر البصمة ويأتي في ظهر الهاتف كما يدعم خاصية الـ Face Unlock .

كما يدعم الهاتف منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الاذن ويأتي في الأسفل بجوار منفذ الـ USB وميكروفون المكالمات .

يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 9.0 Pie مع واجهة أوبو الأحدث الـ ColorOS 6.0 وستجد أن الإشعارات تظهر بجوار النوتش .

يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 9.0 Pie مع واجهة أوبو الأحدث الـ ColorOS 6.0 وستجد أن الإشعارات تظهر بجوار النوتش . يدعم الهاتف معظم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب والضوء والبوصلة والجيروسكوب الخاص بتشغيل نظارات الواقع الافتراضي .

منفذ الـ USB يأتي بالمنفذ التقليدي حيث يأتي من نوع Micro USB بالإصدار الثاني مع دعمه لخاصية الـ OTG .

البطارية تأتي بسعة 4020 ملي أمبير مع دعمها للشحن السريع بتقنية الـ VOOC Flash Charge 3.0 وهو شحن فائق

السرعة من اوبو يعوض غياب منفذ USB Type C .

مميزات موبايل Oppo F11 :-

مستشعر البصمة والـ Face Unlock يعملان بشكل سريع وموثوق جداً .

الهاتف الوحيد في فئته السعرية بـ 6 جيجا رام وهي نقطة تفوق على المنافسين مثل Samsung A50 و P30 Lite .

بطارية كبيرة تدوم طويلا مع دعم الشحن السريع .

بطارية كبيرة تدوم طويلا مع دعم الشحن السريع . أداء الكاميرات الخلفية ممتازة سواء في الإضاءة المرتفعة أو المنخفضة عن طريق إستخدام وضع الـ Ultra Night Mode .

شاشة كبيرة تأتي بجودة مقبولة وتم تحسين مستوع السطوع تحت أشعة الشمس مقارنة بالإصدارات السابقة .

أداء المعالج أصبح أفضل من الموجود في هواتف سلسلة الـ F السابقة ولكن الفرق بسيط .

مستشعر البصمة والـ Face Unlock يعملان بشكل سريع وموثوق جداً .

عيوب هاتف Oppo F11 :-

لا يوجد لمبة اشعارات .

الهاتف معرض للتبصيم والاتساخ بسبب قدومه من البلاستيك اللامع الذي يشبه الزجاج، كما ستجد أن ظهر الهاتف معرض لإستقطاب الاتربه بشكل كبير .

لا يمكنك إستخدام شريحتين الإتصال وكارت الميموري في وقت واحد .

لا يدعم تصوير الـ 4K بالرغم من دعم المعالج لذلك .

لم تعلن شركة أوبو عن وجود طبقة حماية على شاشة الهاتف .

منفذ الـ USB يأتي من نوع Micro USB بالرغم من قدوم هاتف Redmi Note 7 الارخص منه بمنفذ Type C ولكن حاولت الشركة تعويض ذلك عن طريق تقنية الـ Vooc Charge وهو الشحن الفائق السرعة للبطارية .

سعر موبايل Oppo F11 :-

السعر النسخة 64 جيجا مع 6 جيجا رام 5190 جنية ويتم بيعه في المحلات بسعر 5000 جنية، ومتاح باللون الأخضر و البنفسجي .