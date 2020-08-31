رموز تردد قناة المملكة على عرب سات و”نايل سات Al Mamlaka TV HD

تردد قناة المملكة على عرب سات ونايل سات، الجديد، للدقة القياسية SD، وعالية الوضوح HD، تعتبر قناة المملكة واحد من أشهر القنوات الخاصة في الأردن. أتخذت نهجا إعلامياً غير تقليدي منذ إنطلاقها في عام 2018 كقناة تحقيقية وسياسية تنتقد الحكومة وتناقش وتعالج القضايا بشكل تحليلي يضع النقاط على الحروف. توفر بث مفتوح على مدار 24 ساعة لتلقي برامج منوعة بما في ذلك الرياضية والإقتصادية.

نبذة عن قناة المملكة

دشنت قناة المملكة وسيلة إعلامية بنهج مختلف عما عليه القنوات المحلية. حيث تتوسع في تداول الأخبار، وتتخصص في مجال الصحافة كقناة إستقصائية تستعرض الملفات الساخنة والسرية ومخلتلف القضايا، يشار ان قناة المملكة تأسست في 2018، وفق نهج نظام الإستقلال الأعلامي بدعم حكومي. وتعد متمرسة في التحقيقيات وتبادل الأخبار المحلية والدولية. بتغطيات مدعمة بالتحليلات السياسية والحوارات النقاشية المباشرة.

قناة المملكة

وظهرت القناة بنهج مختلف عن القنوات التقليدية في الأردن، كنوع من الإستقلال الإعلامي، بالرغم من أن ملكيتها تعود للحكومة الأردنية. إذ أن القناة التلفزيونية ترصد كل الأوضاع والقضايا التي يهتم لها المواطن الأردني،وإبراز الحالات والمشاكل فيما يتعلق بالمجتمع أو الحكومة. وهي معنية بإجراء بالتحقيقات الصحفية وإعداد الأفلام الوثائقية. وإستضافة السياسيين والكتاب والمسؤولين في جو نقاشي يعالج الأمور ويضفي مزيداً من التفاصيل.

برامج قناة المملكة

صوت المملكة، برنامج حواري سياسي إجتماعي، مهتم بطرح القضايا اليومية مع إستضافة المعنيين بها، للدخول في نقاش يفضي الى رفع الوعي وإزالة الضبابية.

العاشرة، يقدمه المذيع طارق العاص، وهو برنامج نقاشي يتيح المجال لأصحاب الخبرة في معالجة الملفات المحلية والدولية.

قيد التحقيق، برنامج إستقصائي صحفي، يختص بإبراز قضايا بعينها والبحث عن أمور قد تكون سرية متعلقة بها، يكشف عنها لأول مرة للجمهور.

الكابتن، برنامج مختص بالرياضة المحلية، من خلال طرح آخر الأحداث الرياضية وجميع الأنشطة الرياضية بما فيها الدوري الأردني، ويستضيف في الأستيديو أولئك المعنيين من الخبراء وذوي الإختصاص.

الأحد الإقتصادي، برنامج يختص بتحديد قضية إقتصادية تثير إهتمام الراي العام، والتمكين بالإلمام بها من خلال التحليل الشامل لها.

تردد قناة المملكة على جميع الأقمار 2020

نايل سات التردد 11958 أفقي ترميز 27500 معدل تصحيح 5/6 الجودة HD عرب سات بدر 4 الترد 12054 عمودي ترميز 27500 معدل تصحيح 5/6 الجودة HD نايل سات الردد 12034 أفقي ترميز 27500 معدل تصحيح 5/6 الجودة SD

عبر تردد قناة المملكة الجديد 2020 الصادر مؤخراً، على نايل سات وعرب سات، والموضح أعلاه يمكنك من خلال الترددات إستقبال إشارة قناة المملكة بكل سهولة وبشكل فوري، بمجرد إضافة معطيات التردد بشكل صحيح في جهاز الرسيفر الخاص بك، ثم القيام بعملية حفظ البيانات بالضغط على الزر الأزرق ثم OK بواسطة الريموت، ليتم البحث عن قناة المملكة على جميع الأقمار خلال بضع ثوان ثم إستقبالها فضائيا بدون إنقطاع أو تشويش، وظهورها في قائمة القنوات تحت إسم Al Mamlaka TV، كما يمكن إستقبال البث المباشر لقناة المملكة على الموقع الإلكتروني الرسمي على الأنترنت، بجودة عالية بدون تقطيع.