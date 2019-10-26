“منشور” تردد قناة سميرة TV على القمر نايل سات HD

قناة سميرة تي في أشهر قناة للطبخ في الجزائر، فإلى جانب التركيز بشكل أساسي على الطبخ تعمل ايضاً الى تخصيص فقرات لفنون الخياطة والأعمال اليدوية، وكل ما يتعلق بشؤون المنزل المرتبط بالمرأة. هذا الدمج المميز من برامجها قد رفع شعبية القناة ما جعل المرأة في العالم العربي لديها إهتمام بمتابعة القناة بشكل معتاد.







أنطلقت القناة لأول مرة في 2013، وما فتأت أن حققت الشهرة المنشودة بإعتبارها قناة متخصصة في مهارات الطبخ وفنونه. حتى جذبت النساء بشكل خاص من كافة أنحاء الوطن العربي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ليكون بثها المرئي على مدار 24 ساعة مرتبط بنسب المشاهدات العالية. يرجع ذلك الى الخبرة والمهارة في إعداد ألذ الأطعمة من الوجبات الغذائية إضافة العصائر والكعك.

بعض برامج قناة سميرة الجزائرية







كل يوم طبخة

زين وهمة

الخياطة

جنان لالة

الطاقية الذهبية

وتبث قناة سميرة على القمر nilesat، في فترة متواصلة على مدار الساعة، بإعتماد صيغة البث عالية الدقة (HD) بالتردد: 12360 إستقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500.

إشارة تردد فضائية سميرة على الأقمار الصناعية

القمر الصناعي تردد القناة معدل التصحيح صيغة البث نايل سات 12360 عمودي 5/6 HD







كما تسلط قناة Samira TV التركيز على الإكسسوارات وأدوات التجميل والأشغال اليدوية للمرأة، يجدر الإشارة ان مالكة القناة هي سميرة بزاوية وتعد قناتها طفرة في حجم التنوع في الجزائر من خلال تقديم محتوى تعليمي وتثقيفي – ممتاز يهتم بكل الجوانب في عالم المرأة.