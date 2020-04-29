منصة بيرسون للامتحانات الإلكترونية للصف الأول والثاني الثانوي

أصبح الآن الشغل الشاغل لكل طلبة الصفوف الأولى والثانية الثانوي، هو كيفية الدخول إلى منصة بيرسون التعليمية، تلك هي المنصة التي سوف يدخل منها الطالبة إلى صفحة الامتحانات الإلكترونية الخاصة بالطالب، سواء كان طالب الصف الأول الثانوي أو طالب الصف الثاني الثانوي.

خطوات الدخول إلى منصة بيرسون الإلكترونية التي عليها الامتحانات الإلكترونية

نوضح لكم هنا خطوات سهلة للدخول إلى المنصة، توفيرًا على الطلاب عناء البحث وضياع الوقت:

يدخل الطالب إلى رابط المنصة الموضح على النحو التالي: منصة Pearson سيجد الصفحة التالية في الصورة

يقوم الطالب بملئ البيانات أو الاستمارة التي أمامك بحيث يكتب اسم المستخدم في خانته ثم يكتب كلمة السر الخاصة به في خانتها سيدخل فورًا إلى صفحة الامتحان

جدول الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوي

من الجدير بالذكر أنه بدأ يوم الأمس 29/4/2020، الطلاب امتحان اللغة العربية؛

امتحان اللغة الانجليزية على يوم السبت 2/5/2020

امتحان الأحياء على يوم الاثنين 4/5/2020

امتحان الجغرافيا على يوم الأربعاء 6/5/2020

امتحان اللغة الأجنبية الثانية على يوم السبت 9/5/2020

امتحان الرياضيات على يوم الاثنين 11/5/2020

امتحان الفلسفة والمنطق على يوم الأربعاء 13/5/2020

امتحان الفيزياء على يوم السبت 16/5/2020

امتحان التارخ على يوم الاثنين 18/5/2020

امتحان الكيمياء على يوم الأربعاء 20/5/2020

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

يبدأ طلاب الصف الثاني الامتحانات الإلكترونية بيوم الخميس 30/4 باللغة العربية

امتحان اللغة الانجليزية على يوم الأحد 3/5/2020

امتحان الأحياء للعلمي / الفلسفة والمنطق للأدبي على يوم الثلاثاء 5/5/2020

امتحان اللغة الأجنبية الثانية على يوم الخميس 7/5/2020

امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات على يوم الأحد 10/5/2020

امتحان الفيزياء للعلمي / التاريخ للأدبي على يوم الثلاثاء 12/5/2020

امتحان التطبيقات الرياضية علمي / علم النفس للأدبي يوم الخميس 14/5/2020

امتحان الكيمياء للعلمي / الجغرافيا للأدبي على يوم الأحد 17/5/2020

مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لكل أبنائنا الطلاب، في ههذ المرحلة التعليمية الحاسمة من حياتهم.