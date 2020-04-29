منصة بيرسون للامتحانات الإلكترونية للصف الأول والثاني الثانوي
أصبح الآن الشغل الشاغل لكل طلبة الصفوف الأولى والثانية الثانوي، هو كيفية الدخول إلى منصة بيرسون التعليمية، تلك هي المنصة التي سوف يدخل منها الطالبة إلى صفحة الامتحانات الإلكترونية الخاصة بالطالب، سواء كان طالب الصف الأول الثانوي أو طالب الصف الثاني الثانوي.
خطوات الدخول إلى منصة بيرسون الإلكترونية التي عليها الامتحانات الإلكترونية
نوضح لكم هنا خطوات سهلة للدخول إلى المنصة، توفيرًا على الطلاب عناء البحث وضياع الوقت:
- يدخل الطالب إلى رابط المنصة الموضح على النحو التالي: منصة Pearson
- سيجد الصفحة التالية في الصورة
- يقوم الطالب بملئ البيانات أو الاستمارة التي أمامك بحيث
- يكتب اسم المستخدم في خانته
- ثم يكتب كلمة السر الخاصة به في خانتها
- سيدخل فورًا إلى صفحة الامتحان
جدول الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوي
من الجدير بالذكر أنه بدأ يوم الأمس 29/4/2020، الطلاب امتحان اللغة العربية؛
- امتحان اللغة الانجليزية على يوم السبت 2/5/2020
- امتحان الأحياء على يوم الاثنين 4/5/2020
- امتحان الجغرافيا على يوم الأربعاء 6/5/2020
- امتحان اللغة الأجنبية الثانية على يوم السبت 9/5/2020
- امتحان الرياضيات على يوم الاثنين 11/5/2020
- امتحان الفلسفة والمنطق على يوم الأربعاء 13/5/2020
- امتحان الفيزياء على يوم السبت 16/5/2020
- امتحان التارخ على يوم الاثنين 18/5/2020
- امتحان الكيمياء على يوم الأربعاء 20/5/2020
جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي
- يبدأ طلاب الصف الثاني الامتحانات الإلكترونية بيوم الخميس 30/4 باللغة العربية
- امتحان اللغة الانجليزية على يوم الأحد 3/5/2020
- امتحان الأحياء للعلمي / الفلسفة والمنطق للأدبي على يوم الثلاثاء 5/5/2020
- امتحان اللغة الأجنبية الثانية على يوم الخميس 7/5/2020
- امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات على يوم الأحد 10/5/2020
- امتحان الفيزياء للعلمي / التاريخ للأدبي على يوم الثلاثاء 12/5/2020
- امتحان التطبيقات الرياضية علمي / علم النفس للأدبي يوم الخميس 14/5/2020
- امتحان الكيمياء للعلمي / الجغرافيا للأدبي على يوم الأحد 17/5/2020
مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لكل أبنائنا الطلاب، في ههذ المرحلة التعليمية الحاسمة من حياتهم.