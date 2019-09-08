“من هنا” التردد الجديد لقناة طيور بيبي Toyor Baby 2019 على القمر الصناعي النايل سات بدون تقطيع







نتابع معكم تردد قناة طيور بيبي، حيث تعتبر قناة طيور بيبي من أهم القنوات في عالم الأطفال ، حيث أصبحت قنوات الأطفال من أهم ما يشغل بال الأطفال ويتسلون بها وبالحركات الكرتونية والأغاني التي تقدم من خلال تلك القناة، وتقوم القناة بتقديم محتوي هادف إلى تعليم المبادئ الأساسية لأطفال .







تردد قناة طيور بيبي 2019

انطلقت القناة في عام 2018، وذلك بتدقيم محتوي ترفيهي للأطفال، وقد نالت إجاب الكثير من ال”فالي من مختلف الأعمار وكذلك أولياء الأمور، ومن خلال تلك التقرير سوف نوضح لكم التردد الجديد الخاص بالقناة، وذلك من أجل مشاخدة ممتعه ومشوقة للأطفال .







برامج قناة طيور بيبي







تقوم القناة بعرض برامج للأطفال من أجل تعليمهم، وتقديم محتوي ناجح، ذلك بجانب الأغاني و الأناشيد، ومن أبرز تلك البرامج :-

برنامج صوتك كنز: وهذا البرنامج هو عبارة عن برنامج مواهب خاص بالأطفال يوجد به الكثير من الأصوات العذبة المميزة، ويقدم هذا البرنامج إبراهيم السيلاوي.

برنامج فزورة مع الأمورة: ويقدم هذا البرنامج جنى الأميرة، وتدور الفكرة الخاصة به عن تقديم أسئلة كثيرة بأسلوب متميز لكي ينجذب الأطفال لها.

برنامج شمس لا تغيب: وهو برنامج يقوم بعرض مجموعة من القصص والحكايات التي تحتوي على نصائح للأطفال.

برنامج ألو طوط: ويتم في هذا البرنامج عمل مكالمة من خلال الهاتف بين 2 من الأطفال لتقديم قصة أو حكاية معينة.







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تردد طيور بيبي للأطفال

التردد القمر FEC 11315 (v) نايل سات 3/4 11392 (v) نايل سات 3/4 11258 (h) نايل سات 3/4 11785 (v) نايل سات 3/4