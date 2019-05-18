من هو عمر الخيام omar khayyam (صور)

omar Khayyam .. أحيا محرك البحث العالمي جوجل اليوم السبت ذكرى ميلاد omar Khayyam عمر الخيام، وكما عودنا جوجل في احتفاله من وقت للآخر بشخصية مؤثرة ومشهورة، سواء كانت فنية أو عالم أو رياضية أو سياسية أو غيرها، وتكون أثرت على العالم أو قدمت شيئا عظيما للناس، فاليوم ذكرى ميلاد الفيلسوف والشاعر المسلم عمر الخيام omar khayyam الـ971، والذي انتشر وذاع صيته شرقا وغربا.

من هو عمر الخيام

احتفى اليوم جوجل محرك البحث الشهير بالفيلسوف الكبير omar khayyam عمر الخيام وبذكرى ميلاده الـ971، ونوضح لقرائنا الكرم أبرز ما جمعناه عن عمر الخيام وهي:

اسمه غياث الدين أبو الفتوح عمر بن إبراهيم الخيام.. والمشهور بـ«عمر الخيام» omar khayyam. ولد عام 1048م. اشتهر والده بصناعة الخيام، ولذلك لقب بالخيام. عمر الخيام omar khayyam هو أحد أكبر الفلاسفة المسلمين والشعراء والعلماء، والكثير رجح أنه من أصول عربية رغم أن ولد في مدينة نيسابور في خراسان. تخصص في علم الرياضيات، وعلم الفلك، وعلوم اللغة، والفقه، والتاريخ. هو أوّل من اخترع معادلات جبرية ومعادلات لحل حساب المثلثات.

زوجة عمر الخيام

تزوج عمر الخيام omar Khayyam عمر الخيام من مغنية فارسية كانت غاية في الجمال وتدعى جيهان، ولا نملك عنه وعن حياته الشخصية والاجتماعية المزيد.. وفور توفر المزيد من المعلومات تكتبها لحضراتكم.