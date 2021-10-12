من هي دكتورة شفيقة العوضي مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة؟

بواسطة محمود عطا الله
دكتورة شفيقة العوضي دكتورة شفيقة العوضي

تشغل الدكتورة شفيقة العوضي منصب مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة منذ فترة، والهيئة واحدة من الجهات الحكومية التي لها دور هام وكبير داخل المجتمع الكويتي، ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للدكتورة شفيقة العوضي مدير هيئة شؤون ذوي الإعاقة من ويكيبيديا، كما نستعرض أهم الشهادات العلمية التي حصلت عليها، وأهم المناصب القيادية التي تولتها الدكتورة شفيقة العوضي.

من هي د. شفيقة العوضي مدير هيئة شؤون ذوي الإعاقة؟

  • هي الدكتورة شفيقة العوضي عبد الرسول.
  • تشغل منصب رئاسة الهيئة منذ أكتوبر 2021.
  • بخصوص معلومات عن الدكتورة شفيقة العوضي من ويكيبيديا نجد أنها حصلت على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب بجامعة الكويت عام 1985.
  • حصلت سيادتها على الزمالة البريطانية عام 1990.
  • حصلت على البورد الكندي في الطب من جامعة ماكغيل في مونتريال.
  • شغلت الدكتورة شفيقة العوضي من قبل منصب نائب رئيس جامعة الكويت بمركز العلوم الطبية.
  • شغل عضوية عدد من مراكز الصحة في وزارة الصحة الكويتية.
  • تم نشر 31 بحث علمي لها في المجلات الطبية العالمية.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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