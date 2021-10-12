من هي دكتورة شفيقة العوضي مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة؟

تشغل الدكتورة شفيقة العوضي منصب مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة منذ فترة، والهيئة واحدة من الجهات الحكومية التي لها دور هام وكبير داخل المجتمع الكويتي، ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للدكتورة شفيقة العوضي مدير هيئة شؤون ذوي الإعاقة من ويكيبيديا، كما نستعرض أهم الشهادات العلمية التي حصلت عليها، وأهم المناصب القيادية التي تولتها الدكتورة شفيقة العوضي.

من هي د. شفيقة العوضي مدير هيئة شؤون ذوي الإعاقة؟