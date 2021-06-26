مواصفات هاتف Realme 8 الجديد وسعره في الأسواق

أعلنت شركة ريلمي عن الهاتف الجديد Realme 8 والذي نال علي استحسان الكثير من المستخدمين خاصة محبي الألعاب، حيث راعت الشركة في الهاتف بوجود معالج ميديا تيك المخصص للألعاب الجي 95 وساعد في ذلك وجود شاشة سوبر أموليد بالإضافة إلي خفة وزن الهاتف الذي يمكن استخدامه بأيد واحدة، كما يمتاز الهاتف لسعره التنافسي مع الهواتف ذات المواصفات القريبة منه، ولكن هناك بعض العيوب الخاصة بالهاتف مثل عدم وجود سماعات الأذن وغيرها من العيوب.

وفي السطور التالية نتعرف علي مواصفات هاتف Realme 8 الجديد، وأبرز المميزات، وكذلك العيوب التي اشتكي منها المستخدمون وسعره في الأسواق وكذلك محتويات علبة الهاتف وغيرها من المعلومات المتعلقة.

مواصفات هاتف Realme 8

يأتي الهاتف الجديد من شركة ريميلي بالعديد من المواصفات، حيث جاء Realme 8 بالمواصفات التالية:

يدعم الهاتف شريحتين اتصال وبذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت.

أبعاد الهاتف 160.6×73.9×7.99 ملم ويصل وزنه إلي 177 جرام ويدعم شبكات الجيل الثاني حتي الجيل الرابع.

الخامات المستخدمة في صناعة الهاتف من البلاستيك اللامع ومن الممكن زيادة مساحة التخزين من خلال كارت ميموري.

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة تصل إلي F/2.5 بمستشعر من نوع Sony IMX471 ، أما الكاميرا الخليفية فتأتي رعاية بدقة 64 ميجا بكسل وهي الكاميرا الأساسية والكامر الثانية بدقة 8 ميجا بكسل والثالثة بدقة 2 ميجا بيسكل والرابعة بدقة 2 ميجا بكسل أيضا وفلاش أحادي من نوع ليد فلاش.

تأتي شاشة الهاتف بشكل الثقب من نوع سوبر أمولد بمساحة 6.4 إنش بجودة وبدقة 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 409 بكسل لكل إنش، وتدعم العرض الجديد بنسبة 20:9 لعرض أكبر محتوى ممكن على الشاشة للعب الألعاب ومشاهدة الفيديوهات المختلفة.

يدعم الهاتف الميك الإضافة لعزل الأصوات والضوضاء كما يمكن دعم البلوتوث بإصدار 5.1 .

يدعم الهاتف الجديد إمكانية تحديد الموقع الجغرافي الجي بي إس بالإضافة إلى أنه يدعم أنظمة الملاحة الأخري مثل A-GPS، GALILEO، GLONASS، BDS

عيوب موبايل Realme 8

هناك بعض العيوب التي اشتكي منها مستخدمي جهازى موبايل Realme 8 والتي جاءت علي النحو التالي:

لا يدعم الهاتف الجديد صوت الستريو وغير مرفق به سماعات الأذن في علبة الهاتف كعادة هواتف ريلمي. لا يدعم الهاتف لـ NFC، وأداء كاميرا الهاتف الخليفة ليست الأفضل. تفتقد شاشة الهاتف لمعدل تحديث أعلى ولا يختلف كثير عن النسخة الماضية للهاتف بخلال الشاشة السوبر أموليد.

مميزات Realme 8

علي الرغم من عيوب الهاتف ألا هناك بعض المميزات التي نالت استحسان الكثير من المستخدمين لهاتف Realme 8 والتي جاءت علي النحو التالي:

يدعم الهاتف تشغيل كارت ميموري بالإضافة إلي شريحتين في نفس الوقت.

وزن الهاتف خفيف ويسهل حمله واستخدامه عن طريق يد واحدة بدون وجود أي مشكلة.

بطارية الهاتف تكفي لوقت طويل خلال اليوم حتي في حالة الاستخدام المكثف.

يمكن الاستمتاع به في الألعاب حيث يقدم المعالج أداء مميز ولكن ممكن أن يسخن الجهاز في حالة لعب الألعاب الثقيلة.

تعطي الشاشة أداء جيد جدا من حيث السطوع والألوان بالإضافة إلي أنها سوبر كبيرة وينقصها فقط التحديث الأعلي.

محتويات علبة هاتف Realme 8 وسعر في السوق

تحتوي علبة هاتف Realme 8 علي بعض المحتويات والتي تشمل ” سلك يو اس بي، رأس الشاحن بقوة 30 واط، دبوس معدني، ضمان الهاتف، كتيبات دليل الاستخدام السريع، جراب ظهر لحماية الهاتف”.

أما بالنسبة لسعر هاتف Realme 8 في السوق المصري فيصل سعر إلي 4500 جنيه للنسخة التي تبغ سعة التخزين 128 جيجا مع رامات 8 جيجا، ويتوفر الهاتف باللون الأسود وباللون الفضي .