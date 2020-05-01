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مواصفات هاتف Redmi Note 9S – المميزات والعيوب والسعر

بواسطة مى صالح
هاتف Redmi Note 9S مواصفات Redmi Note 9S

طورت شركة شاومي من هواتفها في سوق الهواتف الصينية، وطرحت أيقونتها الجديدة Redmi Note 9S حيث المواصفات المختلفة التي تجعلك تبادر بالشراء، وحرصت شركة شاومي على أن توفر في هاتفها Xiaomi Redmi Note 9S بطارية غير قابلة للإزالة بسعة 5020 مللي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع، وقدمت في الهاتف معالج قوي من نوع سناب دراجون 720G والذي يساعد على منح أداء أقوى للهاتف، في السطور القادمة نستعرض مواصفات هاتف ريدمي Note 9S وأبرز مميزاته وعيوبه والسعر في مصر والسعودية والدول العربية المختلفة.

مواصفات هاتف Redmi Note 9S

النوع المواصفات
المعالج ثماني النواة Snapdragon 720G

بتكنولوجيا 8 نانو.
نظام التشغيل أندرويد 10.0
الكاميرا الأمامية 16 ميجا بيكسل.
الكاميرا الخلفية رباعية وهم:

48 ميجا بيكسل.

8 ميجا بيكسل.

5 ميجا بيكسل.

2 ميجا بيكسل.
البطارية 5020 مللي أمبير
التخزين 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام.

64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.
الشاشة الشاشة من نوع  IPS LCD

حجمها 6.67 بوصة.

دقة FHD، وتأتي بثق صغير في منتصف الشاشة.

دقة 1080×2400 بكسل.

طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass الجيل الخامس.
هيكل الجهاز يأتي بخامات زجاجية وإطار بلاستيكي.
الوزن 209 جرام
أبعاد الجهاز 165.75×76.68×8.8 مللي متر.

مميزات هاتف Redmi Note 9S

  • يدعم الهاتف شرائح الإتصال للأجيال الثاني والثالث والرابع.
  • يدعم تشغيل شريحتين من نوع Nano-Sim، ويمكن تشغيلها على أن تكون في وضع الاستعداد في وقت واحد.
  • من مميزات الهاتف توفر به خاصية IR Blaster
  • الهاتف مقاوم لقطرات الماء الخفيفة.
  • يمكن تشغيل الشاشة بأكثر من وضع ومن بينها الوضع الليلي والوضع النهاري Sunshine mode والـ Night mode
  • تدعم الشاشة خاصية Dark Mode

عيوب هاتف Redmi Note 9S

  • وزن الهاتف يعتبر ثقيل نسبياً لتصنيعه من الزجاج، بالإضافة إلى كبر حجم البطارية.
  • كبر حجم شكل الثقب الموجود في منتصف الشاشة والمائل إلى النوتش لا يعتبر مثالي في هاتف في تلك الفئة السعرية.
  • الكاميرا السليفي ليست جيدة بالمقارنة بالهواتف المنافسة في الإضاءة الخافتة.
  • عدم توفر سماعات الأذن في علبة الهاتف عند الشراء.

سعر هاتف Redmi Note 9S

  • السعر في مصر يتراوح بين 3333 جنيه مصري و3777 جنيه مصري.
  • السعر في السعودية 799 ريال سعودي.
  • السعر في الامارات 799 درهم اماراتي.
  • السعر في الكويت 65 دينار كويتي.
  • السعر في البحرين 85 دينار بحريني.
  • السعر في قطر  820 ريال قطري.
  • السعر في عمان 84 ريال عُماني.
مى صالح

حاصلة على بكالوريوس هندسة وأهوى القراءة والكتابة والتدوين، وأحب المطالعة، استمتعت بالكتابة في العديد من المواقع البحثية والإخبارية على حدٍ سواء وأسعى دائماً لتعلم كل جديد.

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