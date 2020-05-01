مواصفات هاتف Redmi Note 9S – المميزات والعيوب والسعر

طورت شركة شاومي من هواتفها في سوق الهواتف الصينية، وطرحت أيقونتها الجديدة Redmi Note 9S حيث المواصفات المختلفة التي تجعلك تبادر بالشراء، وحرصت شركة شاومي على أن توفر في هاتفها Xiaomi Redmi Note 9S بطارية غير قابلة للإزالة بسعة 5020 مللي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع، وقدمت في الهاتف معالج قوي من نوع سناب دراجون 720G والذي يساعد على منح أداء أقوى للهاتف، في السطور القادمة نستعرض مواصفات هاتف ريدمي Note 9S وأبرز مميزاته وعيوبه والسعر في مصر والسعودية والدول العربية المختلفة.

مواصفات هاتف Redmi Note 9S

النوع المواصفات المعالج ثماني النواة Snapdragon 720G بتكنولوجيا 8 نانو. نظام التشغيل أندرويد 10.0 الكاميرا الأمامية 16 ميجا بيكسل. الكاميرا الخلفية رباعية وهم: 48 ميجا بيكسل. 8 ميجا بيكسل. 5 ميجا بيكسل. 2 ميجا بيكسل. البطارية 5020 مللي أمبير التخزين 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام. 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام. الشاشة الشاشة من نوع IPS LCD حجمها 6.67 بوصة. دقة FHD، وتأتي بثق صغير في منتصف الشاشة. دقة 1080×2400 بكسل. طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass الجيل الخامس. هيكل الجهاز يأتي بخامات زجاجية وإطار بلاستيكي. الوزن 209 جرام أبعاد الجهاز 165.75×76.68×8.8 مللي متر.

مميزات هاتف Redmi Note 9S

يدعم الهاتف شرائح الإتصال للأجيال الثاني والثالث والرابع.

يدعم تشغيل شريحتين من نوع Nano-Sim، ويمكن تشغيلها على أن تكون في وضع الاستعداد في وقت واحد.

من مميزات الهاتف توفر به خاصية IR Blaster

الهاتف مقاوم لقطرات الماء الخفيفة.

يمكن تشغيل الشاشة بأكثر من وضع ومن بينها الوضع الليلي والوضع النهاري Sunshine mode والـ Night mode

تدعم الشاشة خاصية Dark Mode

عيوب هاتف Redmi Note 9S

وزن الهاتف يعتبر ثقيل نسبياً لتصنيعه من الزجاج، بالإضافة إلى كبر حجم البطارية.

كبر حجم شكل الثقب الموجود في منتصف الشاشة والمائل إلى النوتش لا يعتبر مثالي في هاتف في تلك الفئة السعرية.

الكاميرا السليفي ليست جيدة بالمقارنة بالهواتف المنافسة في الإضاءة الخافتة.

عدم توفر سماعات الأذن في علبة الهاتف عند الشراء.

سعر هاتف Redmi Note 9S