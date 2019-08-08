مواصفات واسعار هاتف Samsung Galaxy Note 10 Plus وأهم المميزات والعيوب

أعلنت شركة “سامسونج” في موتمراً صحفياً عقد اليوم الأربعاء في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، عن إطلاق سلسلة النوت الجديدة من هواتف سامسونج، وكشفت الشركة عن هاتفها الجديد Galaxy Note 10 وأيضاً عن النسخة الثانية من الهاتف وهي Galaxy Note 10 Plus الذي يعد أفضل هاتف في العالم، حيث يمتلك الهاتف الجديد من شركة سامسونج العديد من المميزات التي تجعله يتفوق علي منافسيه من الهواتف الأخري.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy Note 10 Plus

نُقدم لكم فيما يلي مواصفات هاتف Galaxy Note 10 Plus الجديد، والذي يعد أحدث اصدارات شركة سامسونج:

التصميم: ياتي بتصميم في غاية الروعة والجمال بظهر من الزجاج الكامل وانحناءات قلية جدا بالجهاز وبشكل شاشة مستطيلة.

ألوان موبيل Galaxy Note 10 Plus: الموابيل يأتي بثلاثة ألوان هم الأبيض والأسود والفضي.

الشاشة: حجم الشاشة 6.9 بوصة من النوع Dynamic Amole بدقة Quad HD Plus.

وزن جهاز Galaxy Note 10 Plus الجديد: 196 جم.

الكاميرا: يوجد في خلف الهاتف 3 كاميرات، حيث تأتي الكاميرا الأولي بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة من F/1.5 إلي F/2.4، والثانية بدقة 16 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة F/2.2، وتستخدم في تصوير الفيديوهات عالية الدقة، والثالثة بدقة 12 ميجا بيكسل، بفتحة عدسة F/2.1. والكاميرا الأمامية للجهاز تاتي بدقة 10 ميجا بكسل.

البطارية: يأتي ببطارية كبيرة تصل إلي 4300 مللي أمبير بالإضافة إلي شحن ب قوة شحن 45W.

الرامات:12 جيجا بايت.

المعالج: يأتي بتقنية تعد الأفضل في العالم حالياً وهي 7 نانومتر.

مساحة التخزين: 256، 512 جيجا. ويمكن تزويد مساحة التخزين عبر تركيب كرت ذاكرة خارجي للهاتف.

مميزات وعيوب هاتف Galaxy Note 10 Plus

المميزات:

يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 45W. يوجد به قلم S Pen. يمتلك أحدث معالجات شركة سامسونج. يدعم شبكة 3G ،4G. يحتوي علي شريحتين. تصميم قوي وممتاز للشاشة.

العيوب:

دقة كاميرا الهاتف لايوجد بها تحسينات كبيرة. بطارية الهاتف غير قابلة للإزالة. لا يدعم الشحن بأجهزة أخري.

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