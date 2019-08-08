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مواصفات واسعار هاتف Samsung Galaxy Note 10 Plus وأهم المميزات والعيوب

كتب أحمد سميرفي آخر تحديث

أعلنت شركة “سامسونج” في موتمراً صحفياً عقد اليوم الأربعاء في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، عن إطلاق سلسلة النوت الجديدة من هواتف سامسونج، وكشفت الشركة عن هاتفها الجديد Galaxy Note 10 وأيضاً عن النسخة الثانية من الهاتف وهي Galaxy Note 10 Plus الذي يعد أفضل هاتف في العالم، حيث يمتلك الهاتف الجديد من شركة سامسونج العديد من المميزات التي تجعله يتفوق علي منافسيه من الهواتف الأخري.

هاتف Samsung Galaxy Note 10 Plus الجديد
هاتف Samsung Galaxy Note 10 Plus الجديد

مواصفات هاتف Samsung Galaxy Note 10 Plus

نُقدم لكم فيما يلي مواصفات هاتف Galaxy Note 10 Plus الجديد، والذي يعد أحدث اصدارات شركة سامسونج:

هاتف Galaxy Note 10 Plus
هاتف Galaxy Note 10 Plus
  • التصميم: ياتي بتصميم في غاية الروعة والجمال بظهر من الزجاج الكامل وانحناءات قلية جدا بالجهاز وبشكل شاشة مستطيلة.
  • ألوان موبيل Galaxy Note 10 Plus: الموابيل يأتي بثلاثة ألوان هم الأبيض والأسود والفضي.
  • الشاشة: حجم الشاشة 6.9 بوصة من النوع Dynamic Amole بدقة Quad HD Plus.
  • وزن جهاز Galaxy Note 10 Plus الجديد: 196 جم.
  • الكاميرا: يوجد في خلف الهاتف 3 كاميرات، حيث تأتي الكاميرا الأولي بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة من F/1.5 إلي F/2.4، والثانية بدقة 16 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة F/2.2، وتستخدم في تصوير الفيديوهات عالية الدقة، والثالثة بدقة 12 ميجا بيكسل، بفتحة عدسة F/2.1. والكاميرا الأمامية للجهاز تاتي بدقة 10 ميجا بكسل.
كاميرا هاتف Galaxy Note 10 Plus
كاميرا هاتف Galaxy Note 10 Plus
  • البطارية: يأتي ببطارية كبيرة تصل إلي 4300 مللي أمبير بالإضافة إلي شحن بقوة شحن 45W.
  • الرامات:12 جيجا بايت.
  • المعالج: يأتي بتقنية تعد الأفضل في العالم حالياً وهي 7 نانومتر.
  • مساحة التخزين: 256، 512 جيجا. ويمكن تزويد مساحة التخزين عبر تركيب كرت ذاكرة خارجي للهاتف.

مميزات وعيوب هاتف Galaxy Note 10 Plus

مميزات هاتف Galaxy Note 10 Plus
مميزات هاتف Galaxy Note 10 Plus

المميزات:

  1. يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 45W.
  2. يوجد به  قلم S Pen.
  3. يمتلك أحدث معالجات شركة سامسونج.
  4. يدعم شبكة 3G ،4G.
  5. يحتوي علي شريحتين.
  6. تصميم قوي وممتاز للشاشة.

العيوب:

  1. دقة كاميرا الهاتف لايوجد بها تحسينات كبيرة.
  2. بطارية الهاتف غير قابلة للإزالة.
  3. لا يدعم الشحن بأجهزة أخري.

سعر هاتف Samsung Galaxy Note 10 Plus في مصر والسعودية

أسعار هاتف Galaxy Note 10 Plus
أسعار هاتف Galaxy Note 10 Plus
  • سعر هاتف Samsung Galaxy Note 10 Plus في السعودية: 4000 ريال سعودي لنسخة 256 جيجا.
  • سعر هاتف Samsung Galaxy Note 10 Plus في مصر: 19500 جنية مصري لنسخة 256 جيجا.
  • سعر الهاتف عالمياً: 1099 دولار لنسخة 256 جيجا، 1199 دولار لنسخة 512 جيجا.

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عن الكاتب

أحمد سمير

كاتب ومدون مصري بموقع كلمة دوت أورج، طالب بكلية الهندسة المدنية.

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