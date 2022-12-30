مواصفات وسعر هاتف شاومي ريدمي نوت 12 برو Speed Edition بسعر مفاجأة للجميع

هاتف جديد ينضم إلى سلسلة شاومي نوت 12، وهو Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed Edition يحمل مواصفات رائعة وإمكانات متميزة، كما يتوفر بسعر مثالي يناسب مختلف الفئات، ويحمل كاميرات قوية وأداء سريع ووزن خفيف.

شاومي ريدمي نوت 12 برو Speed Edition

شاشة 6.67 بوصة المعالج Snapdragon 778G Plus الذاكرة الداخلية 128/ 256 جيجا بايت الرام 8/ 12 جيجا بايت بطارية 5000 مللي أمبير نظام التشغيل أندرويد 13

هيكل الجهاز

نظام التشغيل 162.9 × 76 × 7.9 ملم – (6.41 × 2.99 × 0.31 بوصة) خامة الهاتف لم يتم الإعلان عنها الوزن 187 جرام ألوان الهاتف أسود

أرجوني

أزرق

أبيض

الشاشة

نوع الشاشة أموليد حجم الشاشة 6.67 بوصة بدقة 1080 × 2400 بوصة بكثافة بكسلات 395 بكسل × كل بوصة طبقة حماية الشاشة زجاج الغوريلا 5 بنسبة 86.8% من جسم الهاتف

العتاد

المعالج Snapdragon 778G Plus نوع المعالج ثماني النواة (x2.5 جيجاهرتز Cortex-A78 & 3×2.4 جيجاهرتز Cortex-A78 & 4×1.9 جيجاهرتز Cortex-A55) معالج الرسوميات Adreno 642L الذاكرة الداخلية 128/ 256 جيجا بايت الرام 8/ 12 جيجا بايت الذاكرة الخارجية لا يدعم

الكاميرا

الكاميرا الخلفية ثلاثية

108 ميجابكسل (عريضة) 1.8/ f

8 ميجا بكسل (عريضة جدا) 2.2/ f

2 ميجابكسل (ماكرو) 2.4/ f فلاش LED بانورانا HDR الفيديو [email protected], [email protected]/60/120fps, [email protected] الكاميرا السيلفي 16 ميجابكسل (عريضة) 2.5/ f فيديو [email protected]/60fps

البطارية

نوع البطارية ليثيوم بوليمر سعة البطارية 5000 مللي أمبير (غير قابلة للإزالة) الشحن السريع 67 واط في 46 دقيقة إلى 100٪

سعر هاتف Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed Edition الجديد