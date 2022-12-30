مواصفات وسعر هاتف شاومي ريدمي نوت 12 برو Speed Edition بسعر مفاجأة للجميع
هاتف جديد ينضم إلى سلسلة شاومي نوت 12، وهو Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed Edition يحمل مواصفات رائعة وإمكانات متميزة، كما يتوفر بسعر مثالي يناسب مختلف الفئات، ويحمل كاميرات قوية وأداء سريع ووزن خفيف.
شاومي ريدمي نوت 12 برو Speed Edition
|شاشة
|6.67 بوصة
|المعالج
|Snapdragon 778G Plus
|الذاكرة الداخلية
|128/ 256 جيجا بايت
|الرام
|8/ 12 جيجا بايت
|بطارية
|5000 مللي أمبير
|نظام التشغيل
|أندرويد 13
هيكل الجهاز
|نظام التشغيل
|162.9 × 76 × 7.9 ملم – (6.41 × 2.99 × 0.31 بوصة)
|خامة الهاتف
|لم يتم الإعلان عنها
|الوزن
|187 جرام
|ألوان الهاتف
|
الشاشة
|نوع الشاشة
|أموليد
|حجم الشاشة
|6.67 بوصة
|بدقة
|1080 × 2400 بوصة
|بكثافة بكسلات
|395 بكسل × كل بوصة
|طبقة حماية الشاشة
|زجاج الغوريلا 5
|بنسبة
|86.8% من جسم الهاتف
العتاد
|المعالج
|Snapdragon 778G Plus
|نوع المعالج
|ثماني النواة (x2.5 جيجاهرتز Cortex-A78 & 3×2.4 جيجاهرتز Cortex-A78 & 4×1.9 جيجاهرتز Cortex-A55)
|معالج الرسوميات
|Adreno 642L
|الذاكرة الداخلية
|128/ 256 جيجا بايت
|الرام
|8/ 12 جيجا بايت
|الذاكرة الخارجية
|لا يدعم
الكاميرا
|الكاميرا الخلفية
|
|فلاش
|LED
|بانورانا
|HDR
|الفيديو
|[email protected], [email protected]/60/120fps, [email protected]
|الكاميرا السيلفي
|16 ميجابكسل (عريضة) 2.5/ f
|فيديو
|[email protected]/60fps
البطارية
|نوع البطارية
|ليثيوم بوليمر
|سعة البطارية
|5000 مللي أمبير (غير قابلة للإزالة)
|الشحن السريع
|67 واط في 46 دقيقة إلى 100٪
سعر هاتف Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed Edition الجديد
|سعر الهاتف في السعودية
|1640 ريال سعودي
|سعر الهاتف في مصر
|6150 جنيه مصري
|سعر الهاتف بالدولار
|235 $ أمريكي