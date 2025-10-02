مواصفات Oppo A6 Pro 5G الكاملة وأهم المميزات والعيوب وأبرز المنافسين

في هذا المقال، سنستعرض لك كل ما تحتاج معرفته عن هاتف Oppo A6 Pro 5G، بدءًا من المواصفات التقنية التفصيلية، مرورًا بأبرز المميزات والعيوب، وانتهاءً بمقارنة سريعة مع أهم المنافسين في نفس الفئة السعرية. إذا كنت تفكر في شراء هاتف جديد يدعم شبكات الجيل الخامس، فتابع القراءة لتتعرف على ما إذا كان هذا الهاتف هو الخيار المناسب لك.

مواصفات Oppo A6 Pro 5G

الميزة التفاصيل الشاشة شاشة مميزة بحجم 6.57 بوصة من نوع AMOLED بدقة FHD+، معدل تحديث 120Hz، سطوع 1400 شمعة، حماية AGC DT-Star D+ المعالج MediaTek Dimensity 6300 (6 نانومتر) – رسوميات Mali-G57 MC2 نظام التشغيل يدعم Android 15 مع واجهة ColorOS 15 البطارية جاءت بسعة 7000 مللي أمبير – شحن سريع 80 واط + شحن عكسي 5 واط الذاكرة والتخزين 8 جيجا رام + 256 جيجا تخزين UFS 2.2 (قابلة للتوسيع) الكاميرات خلفية مزدوجة (50+2 ميجا بكسل) + أمامية 16 ميجا بكسل

أهم المميزات

بطارية عملاقة 7000mAh تدوم حتى يومين استخدام متوسط.

شحن فائق السرعة 80 واط مع دعم الشحن العكسي، ويوجد شاحن مرفق في العلبة.

تصميم أنيق ومتين مع مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68/IP69.

أهم العيوب

المعالج ليس الأقوى مقارنةً بمنافسين في نفس الفئة السعرية.

تصوير الفيديو محدود بجودة FHD فقط، ولا يوجد دعم لتثبيت بصري.

غياب منفذ سماعات 3.5 ملم قد يكون مزعجًا للبعض.

سعر أوبو أي 6 برو فايف جي

سعر النسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بنحو 17000 جنيه مصري، ومن المزايا أن الهاتف يأتي بضمان محلي.

من هم أبرز المنافسين؟

يدخل Oppo A6 Pro 5G في منافسة مباشرة مع عدد من الهواتف القوية في نفس الفئة السعرية، من أبرزها:

Samsung Galaxy M14 5G: يتميز بمعالج Exynos 1330 وبطارية 6000mAh، لكنه أقل في سرعة الشحن.

Redmi Note 13 Pro: يقدم شاشة AMOLED 120Hz، كاميرا 200 ميجا بكسل، وأداء أقوى بفضل معالج Snapdragon.

Realme Narzo 60 5G: يقدم تصميم فريد مع أداء جيد وشاشة AMOLED، لكن بسعة بطارية أقل.

ويُعد هاتف Oppo A6 Pro 5G خيارًا مناسبًا لمن يبحث عن بطارية عملاقة وشحن سريع وتجربة استخدام يومية مستقرة ضمن فئة الهواتف المتوسطة، ورغم بعض العيوب في المعالج والكاميرا، إلا أن مميزاته في التصميم، الشحن، ودعم الجيل الخامس تجعله منافسًا قويًا في فئته.