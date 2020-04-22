موعد برنامج قلبى اطمان رمضان 2020 ومواعيد الاعادة والقنوات الناقلة

اليكم موعد برنامج قلبى اطمان 2020 للشاب “غيث”، وهو احد البرامج الرائعة والتى تمس قلوب المشاهدين فى جميع انحاء الوطن العربى، والذى يقدم العديد من القيم الانسانية الرائعة، فيقوم الشاب “غيث” بمساعدة الاشخاص الاكثر احتياجا، باسلوب راقى لايمس كرامتهم، لذا سنتناول مواعيد برنامج قلبى اطمان رمضان 2020، بالإضافة إلى القنوات الناقلة للبرنامج ومواعيد الاعادة.

موعد برنامج قلبي اطمان على قناة أبوظبى وموعد الاعادة

اعلنت قناة ابوظبى انها الناقل الحصرى للبرنامج هذا العام، مثلما انفردت بنقله رمضان الماضى، وقد نال استحسان الجماهير العربية، والتى تتفاعل بقوة مع البرامج الهادفة والتي تغرس قيمة حب الغير و قيم الإيثار وانفاق الصدقات لمن يستحق، وقيمة رسم البسمة لدى المحتاجين بكل انسانية ورقى، ويتعمد الشاب “غيث” دائما الى اخفاء وجهة، فهو يبتغي فعل الخير بدون دافع للشهرة، ويعاد البرنامج مرتين يوميا طوال أيام الأسبوع .

واليكم المواعيد الخاصة بعرض برنامج قلبى اطمان:-

العرض توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الامارات الاول 4:20 عصرا 5:20 مساء 6:20 مساء اعادة أولى 10:30 مساء 11:30 مساء 12:30 منتصف الليل اعادة ثانية 2:30 صباحا 3:30 صباحا 4:30 صباحا

موعد برنامج قلبي اطمان على قناة الامارات ومواعيد الإعادة

قناة الإمارات تنفرد أيضا بنقل برنامج قلبي اطمان طوال شهر رمضان المبارك 2020 ،وسيذاع في نفس المواعيد فى المواقيت التالية:-

العرض توقيت القاهرة توقيت مكة توقيت دبي العرض الاول 4:20 عصرا 5:20 مساء 6:20 مساء اعادة أولى 10:30 مساء 11:30 مساء 12:30 منتصف الليل اعادة ثانية 2:30 صباحا 3:30 صباحا 4:30 صباحا

برومو الموسم الثالث من برنامج قلبي اطمان

أتمنى أن يكون الموضوع قد حاز اعجابكم.