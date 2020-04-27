موعد جميع البرامج الدينية في رمضان 2020 على جميع القنوات

إليكم مواعيد البرامج الدينية في رمضان 2020 ومواعيد الإعادة الخاصة بها على جميع القنوات الفضائية، محدثة أولا بأول، حيث يحظى الشهر الكريم بمجموعة كبيرة من البرامج الدينية، والتي يتابعها الملايين في جميع أنحاء الوطن العربي، وسيتم تحديث القائمة أولا بأول وإضافة كل جديد .

موعد برنامج حكاية حياة

يذاع برنامج “حكاية حياة” على قناة النهار في الساعة 3:30 عصرا بتوقيت مصر.

موعد برنامج “فكر”

برنامج فكر للداعية مصطفى حسنى يعرض في الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة على قناة النهار.

موعد برنامج خطوات الشيطان

البرنامج تقديم الداعية معز مسعود ويعرض الساعة 5:30 مساء بتوقيت القاهرة على قناة النهار.

موعد برنامج “من الأخر”

يذاع على قناة النهار في الخامسة والنصف على النهار.

برنامج “لعلهم يرجعون”

يذاع على النهار في الساعة الخامسة مساء.

برنامج “اسأل مع دعاء”

يذاع أيضا على النهار في الساعة 2:00 ظهرا يوميا طوال أيام الأسبوع.

برنامج “على أبواب الفتن”

البرنامج تقديم الداعية “مصطفى حسنى ويعرض على قناة on في الساعة السادسة مساء ويعاد 3:30 صباحا.

موعد برنامج الإمام الطيب

يعرض على شاشة أون لفضيلة الشيخ “أحمد الطيب” الساعة 5:50 مساء ويعاد 3:15 صباحا.

برنامج “قلوب عامرة”

يعرض على شاشة أون في الساعة الخامسة مساء.

برنامج “الدعوة مجابة”

يعرض على قناة ten الساعة السادسة مساء ويعاد الثالثة مساء.

برنامج “مودة ورحمة”

يعرض على قناة ten الساعة 8:50 مساء ويعاد 6:30 صباحا.

يعرض أيضا على قناة القاهرة والناس 1:55 ظهرا ويعاد الرابعة صباحا.