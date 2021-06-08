موعد حدث فورت نايت السيزون 17

يريد الجميع معرفة موعد تحديث فورت نايت الجديد، كما يتساءلون عن متي يبدأ الموسم السابع له وخاصة الفضائيين، وكذلك الأحداث خارج كوكب الأرض، كما يريد الكل أن يتعرف على هؤلاء الزوار الذين سيأتون إلى الأرض قادمون من الفضاء الخارجي، ويمكننا معرفة كافة الأحداث التي سوف يمر بها، من خلال هذا الموضوع.

حدث فورت نايت السيزون 17

يتوقع الجميع أن يبدأ الموسم الجديد اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021، هذا وقد تم الترويج للتحديث الجديد للعبة، ثم أن شعار اللعبة يقول إنهم قادمون، حيث إن هناك أحرف أرجوانية من لغة تحيط بالنص، التي تحتوي على شعاع من الضوء يتلألأ من الأعلى، كما يشير هذا الأمر إلى غزو فضائي قادم بشدة.

فورت نايت السيزون 17

لقد تم إدخال وصول الكائنات الفضائية لمعركة رويال، حيث يمكن أن يتوقع الشخص إضافة بعض آليات الكائنات الفضائية الجديدة، حيث سوف تكون عملية الاختطاف الفضائي لها هي أولي البدايات، وقد حصلت فورت نايت على عدة مميزات، سوف تسمح للاعب بشراء جلد Kelsier وHemalurgic Spikes Back Bling وVolcanic Glass Daggers Pickaxe وشاشة تحت عنوان Kelsier لخزاناتهم، ولكن ربما سنرى المزيد لهذا التحالف في المستقبل.

تكلفة تذكرة الموسم السابع

تصل تكلفة أصغر حزمة، والتي تحتوي على 1.000 V-BUCKS 7.99 دولار، أي ما يوازي 6.49 جنيه إسترليني Battl Pass. أما إذا كنت تريد أن تتخطي عدد 25 مستوي من Battl Pass، فيمكنك أن تحصل على Battl Bundle، وذلك بتكلفة 2800 V-Bucks

أحداث فورت نايت السيزون 16

أكد أحد المواقع الأجنبية انتهاء صَلاحِيَة الموسم السادس من فورت نايت في 7 يونيو 2021، وقد يقرر المطورون للعبة تطوير اللعبة، والعمل على إحداث بعض التغيرات بها، مما يبشر الموسم الـ 17 سوف يمتد لفترة أطول، ومع فورت نايت السيزون 17 سوف يكون هناك تطورات جديدة في اللعبة.