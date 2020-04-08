موعد مسلسل وادى الذئاب الجزء الثالث وتردد قناة سما العين الناقلة للمسلسل

اليكم موعد مسلسل وادى الذئاب الجزء الثالث والذى يذاع على قناة سما العين الفضائية حيث يحتل المسلسل صدارة المسلسلات التركية مشاهدة فى المنطقة العربية بعد نجاح الجزئين الاول والثانى وقد أعلنت قناة سما العين عن اذاعتها لأحداث الجزء الثالث من المسلسل والذى ننفرد بموعد إذاعته بالاضافة الى تردد قناة سما العين الناقلة لأحداث المسلسل.

موعد عرض مسلسل وادى الذئاب الجزء الثالث ومواعيد الاعادة على قناة سما العين

أعلنت قناة سما العين ابتداء من يوم الاربعاء 8 ابريل 2020 عن عرضها لحلقات الجزء الثالث من المسلسل ومواعيد الإعادة في المواقيت التالية:-

العرض توقيت المغرب توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الامارات العرض الأول 10:00 صباحا 11:00 صباحا 12:00 ظهرا 1:00 ظهرا الاعادة 5:20 مساءا 6:20 مساءا 7:20 مساءا 8:20 مساءا

تردد قناة سما العين الناقلة لمسلسل وادى الذئاب الجزء الثالث

القناة تبث بدقة عادية sd على جميع انواع الريسيفرات وتتمتع باشارة قوية على القمر المصرى نايل سات ولا تبث على أقمار أخرى وذلك على التردد:-

التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC 11641 27500 أفقي 5/6

كيفية ضبط تردد قناة سما العين على الرسيفر

القناة تعمل على جميع انواع الرسيفرات سواء على الريسيفرات العادية او الريسيفرات اتش دي ولكى نستقبلها نقوم بالتالي