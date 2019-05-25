موقع تذكرتي tazkarti لحجز تذاكر جميع المباريات الآن للحصول علي بطاقة المشجع أون لاين

تم تشغيل موقع تذكرتي tazkarti لحجز تذاكر جميع المباريات الآن حتي يستطيع جميع المشجعون من كافة الجنسيات شراء التذاكر أونلاين من اجل الحصول علي بطاقة المشجع FAN ID حيث يمكن استلام البطاقة الكترونيا بعد سداد رسوم قيمة التذكرة، حيث يمكن اختيار مكان مقعدك والمدرج على الإنترنت حيث يمكن الاتصال بشبكة الأنترنت العالمية وتصفح موقع تذكرتي دوت كوم بكل سهولة من خلال الرابط الالكتروني الذي سوف نرفقه لحضراتكم بأسفل هذه المقالة، كما يمكن لمحبي وعشاق الكرة المستديرة في مصر والقارة الإفريقية وكل مكان حول العالم الدخول علي تذكرتي إلكترونيا بكل سهولة.

موقع “تذكرتى” www.tazkarti.com يعتبر أحدي الموقع الرسمية التي يمكن من خلالها شراء تذكرة المباراة بشكل إلكتروني، حتي يستطيع الجميع الحصول علي بطاقة المشجع Fan ID من اجل السماح لك بالعبور من بوابات الاستادات المختلفة، كما يساعد الموقع بدخول جميع الجنسيات العربية والأجنبية وكذلك الفرنسية لان الموقع يدعم العديد من اللغات حتي يستطيع الجميع التعامل مع موقع tazkarti بكل سهولة، حيث يمكن لأي مشجع الدخول علي الموقع الالكتروني عن طريق الخطوات الموضحة لكم بالأسفل.

موقع تذكرتي tazkarti لحجز تذاكر جميع المباريات الآن

الدخول على موقع “تذكرتى” www.tazkarti.com .

. من ثم اختيار التسجيل للحصول على بطاقة المشجع.

كتابة رقم التليفون المحمول الخاص بك من اجل استلام كود التفعيل.

تسجيل كود تشغيل موقع تذكرتي دوت كوم ستجدوه بداخل رسالة نصية على التليفون الخاص بك من ثم.

أدخال بطاقة الرقم القومى الخاص بك أو رقم جواز السفر.

إرفاق ملف لصورة شخصية وملف لصورة من بطاقة الرقم القومى.

بعدها سوف تستلم رقم الخاص ببطاقة المشجع “ Fan ID ” .

يتيح موقع تذكرتي لحجز تذاكر أمم أفريقيا وغيرها من التذاكر إمكانية الدفع إلكترونياً من خلال عدة وسائل عن طريق بطاقات الائتمان أو نظام فوري، كما يمكن أيضا الاستفادة من خدمات الموقع الالكتروني في تعديل بياناتك الخاصة بك بشكل إلكتروني، حيث نتحدث عنها لاحقا بأذن الله لكي يستطيع الجميع تأمين حساباتهم الشخصية علي تطبيق تذكرتي .