موقع فوربس| تحديث جديد في تطبيق سيجنال Signal قد يزيح واتساب عن عرشه

نشر موقع فوربس، ما أعلنه تطبيق سيجنال Signal للمراسلات المشفّرة من إجراء تحديث جديد في التطبيق بحيث يتيح للمستخدمين أثناء مشاركة الصور مع الآخرين ‘مكانية تعتيم أو طمس الوجوه ، وبالتالي يقدم التطبيق مزيدًا من الخصوصية، الامر الذي يقد يهدد تطبيق واتساب للتراسل الفوري الأشهر في العالم بإزاحته عن عرش تطبيقات المراسلة.

تحديث جديد في تطبيق سيجنال Signal

ما هي ميزة الخاصية الجديدة للتطبيق؟

وفقًا لما نشره موقع فوربس فإن الخاصية الجديدة للتطبيق تتيح للمستخدم بتسجيل اللحظة دون الكشف عن هوية جميع الأشخاص من حوله كالمشاركة في احتجاجات أو مظاهرات على سبيل المثال، ووفقً لبيانات من App Annie سيكون تطبيق سيجنال، واحد من أفضل 10 تطبيقات اجتماعية تم تنزيلها على نظام iOS ، بهذا التحديث للتطبيق وإضافة هذه الميزة.

ويُذكر أن سيجنال لم يصل إلى هذه الدرجة من الشعبية في تاريخه، سوى زيادة تنزيله في عام 2017 يوم تنصيب الرئيس الامريكي دونالد ترامب، ويأتي هذا الإعلان في أنسب وقت، حيث تشهد فيه الولايات المتحدة ازدياد الاحتجاجات بسبب مقتل المواطن الأفروأمريكي جورج فلويد، الذي قُتل على يد رجل الشرطة الأبيض ديريك شوفين، وثلاثة آخرين من ضباط مدينة مينيابوليس.

وقال مبتكر هذه الخاصية موكسي مارلينسبايك: “نحن ندرك أهمية إخفاء هوية المتظاهرين في كل مكان، ولذلك قمنا بهذا التحديث”، وتابع قائلًا: “في الوقت الحالي، يسير الناس في جميع أنحاء العالم ويتظاهرون ضد العنصرية ووحشية الشرطة، وهم غاضبون من جرائم القتل الأخيرة التي ارتكبتها الشرطة لجورج فلويد وبرونا تايلور، ونحن في Signal، ندعم الأشخاص الذين خرجوا إلى الشوارع لإسماع أصواتهم، نحن نعتقد أن شيئًا في أمريكا يحتاج إلى التغيير، وحتى إذا لم نكن نعرف كيف بالضبط، فإننا ندعم ونثق في الأشخاص الذين ينظمون أنفسهم في جميع أنحاء البلاد لمعرفة ذلك”.

وتمتاز هذه الخاصية الجديدة إضافة إلى طمس الوجوه التي يمكن تفعليها تلقائيًا أو يدويًا باستخدام فرشاة الرسم، إمكانية تعتيم أي شيء أيضًا مثل هوية رقم هاتف أو معلومات خاصة قبل تحميل صورة ما، ويتوفر التحديث في كل من إصدارات أندرويد و iOS.