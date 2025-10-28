ميتا تعيد ميزة هامة لملايين الأشخاص بعد إيقافها في 2023 بخصائص أكبر

أعادت شركة ميتا إطلاق ميزة “الوظائف” على منصة فيسبوك بعد توقف دام عدة سنوات في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل بين الباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال الصغيرة، كانت هذه الميزة قد ظهرت لأول مرة عام 2017 قبل أن تقف عام 2023 لكنها تعود الآن بتركيز جديد أكثر تنظيم وتحديد على الوظائف المحلية للمبتدئين و الخدمات التجارية ، وتعرض القوائم في قسم “السوق” مع إمكانية نشرها في المجموعات ذات الصلة أو على صفحات الشركات لتسهيل الوصول إلى فرص العمل داخل المجتمعات المحلية.

إشراف مشدد لضمان المصدقية

تتيح الميزة الجديدة نشر الوظائف لمن تجاوز 18 عام فقط مع التزام صارم بإرشادات فيسبوك الخاصة بالمحتوى، وتشمل هذه الإرشادات حظر الإعلانات المرتبطة بخدمات البالغين أو رعاية الأطفال الشخصية، إضافة إلى منع أي ممارسات تمييزية في استهداف المتقدمين وتأتي هذه الخطوات بعد انتقادات سابقة واجهتها المنصة، بشأن استخدام بعض الجهات للإعلانات بشكل غير عادل لاستبعاد فئات على أساس الجنس أو الخلفية الدينية.

عودة محددة ومحسوبة

يمثل هذا التحديث عودة رسمية للوظائف على فيسبوك بعد إيقافها عالمياً في عام 2023، وقد بدأت ميتا بإعادة إطلاق الميزة داخل الولايات المتحدة فقط.

ولكن هذه الخدمة كانت متوسعة في أكثر من 40 دولة قبل أن توقف،ولكنا عادت في سياق تجربة محدودة تشبه الطريقة التقليدية للإعلان عبر لافتة “مطلوب موظفون”.

لكنها بصيغة رقمية أكثر تفاعلية. وتخطط الشركة لدراسة نتائج الإطلاق قبل توسيعها إلى مناطق أخرى مستقبلاً، في إطار سعيها لجعل فيسبوك منصة تواصل وفرص عمل في آن واحد وربطه أكثر بمتطلبات المجتمع المحلية.