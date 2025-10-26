ميزة جديدة بتحديث Gemini لمستخدمي أندرويد .. تفاصيل

أطلقت شركة جوجل تحديثا ًجديداً لمساعدها الذكي Gemini، يتيح للمستخدمين تلخيص صفحات الويب مباشرة داخل متصفح كروم على أجهزة أندرويد، ويهدف هذا التحديث إلى تسهيل عملية التصفح وتسريع الوصول إلى المعلومات دون الحاجة لمغادرة الصفحة، أو إدخال الروابط يدوياً كما في السابق وتظهر الميزة الجديدة على شكل زر مختصر داخل واجهة جيميني العائمة في كروم، يمكن من خلاله تلخيص أي صفحة ويب بنقرة واحدة، مع إمكانية عرض الملخص في نافذة منبثقة أو الاستماع إليه عبر خاصية القراءة الصوتية.

نموذج مدعم بتقنية جديدة

ويعتمد هذا التحديث على نموذج Gemini 2.5 Flash الذي يتميز بسرعته العالية وقدرته على معالجة النصوص بدقة وسلاسة، وأكدت جوجل أن هذا النموذج سيكون هو المستخدم بشكل افتراضي حتى لدى من فعلوا النسخة المتقدمة Gemini 2.5 Pro، وذلك لضمان أداء مستقر وجودة متسقة في جميع إصدارات المتصفح سواء التجريبية أو المستقرة.

كما تم تصميم الميزة لتعمل داخل كروم أو في علامات التبويب المخصصة (Chrome Custom Tabs)، مما يجعلها متاحة عند تصفح صفحات نتائج البحث أو مقالات “ديسكفر” أو حتى تطبيق Google News.

تجربة تصفح جديدة

يمثل هذا التحديث خطوة مهمة نحو جعل تجربة تصفح الإنترنت أكثر ذكاء وسلاسة حيث لم يعد المستخدم بحاجة إلى نسخ الروابط يدوياً للحصول على ملخصات المحتوى.

وتأتي هذه الميزة ضمن استراتيجية جوجل لتطوير Gemini كمساعد ذكي متكامل داخل نظام أندرويد، قادر على تحليل النصوص وتلخيصها وتقديم المعلومات بسرعة ودقة،

وبذلك تواصل جوجل ريادتها في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في أدواتها اليومية، لتجعل من التصفح تجربة أكثر إنتاجية وراحة للمستخدمين حول العالم.