ميزة طال انتظارها  في تطبيق واتساب قيد الاختبار

تجري الشركة المالكة لـ ” تطبيق واتساب “، الأشهر بين تطبيقات المراسلة الفورية، اختبارًا على ميزة جديدة للتواصل بين المستخدمين مع بعضهم دون الحاجة لإضافة الأشخاص إلى قائمة جهات الاتصال، وتعمل الميزة الجديدة التي تقوم باختبارها الشركة من خلال مسح رموز الإستجابة السريعة QR للتواصل مع المستخدمين الآخرين دون الاضطرار لإضافتهم إلى جهات الاتصال، وأشار موقع Wabetaimfo إلى أن الميزة الجديدة متاحة بشكل تجريبي في أحدث نسخة تجريبية لنظامي أندرويد، و ios .

تطبيق واتساب

كيف تعمل الميزة الجديدة؟

يمكن للمستخدمين الذين قاموا بتمكين الميزة من عرض رمز QR الخاص بهم، ومسح رموز حسابات واتسآب الأخرى، إضافة إلى إمكانية إلغاء رموز QR في حال رغبة المستخدمون عدم مشاركة رقمهم مع شخص آخر في أي وقت، ويمكن الوصول إلى الخدمة من قائمة الإعدادات

ويأتي إجراء الاختبار للميزة الجديدة بعد مطالبة العديد من مستخدمي واتساب منذ وقت، كطريقة سهلة لإضافة جهات الاتصال إلى التطبيق دون الحاجة إلى مشاركة أرقام الهواتف.

ويمكن للراغبين في الوقت الحالي إجراء تجربة الميزة الجديدة من خلال الاشتراك في برنامج واتساب التجريبي في أندرويد، أو تنزيل أحدث نسخة تجريبية من التطبيق وتثبيتها يدويًا، ومستخدمي ios يمكنهم إضافة جهات الاتصال بالضغط على علامة تبويب، وإضافة جهات اتصال في الهاتف، ثم إرسال رسالة عبر واتسآب.

وتعمل واتساب على مواكبة التطبيقات الأخرى التي تتيح إضافة جهات اتصال جديدة عن طريق المسح الضوئي أو مشاركة رمز الاستجابة السريعة، مثل تويتر وسناب شات، ولدى فيسبوك فعلًا ميزة إضافة جهات الاتصال باستخدام رموز QR أو مشاركة تفاصيلهم الشخصية، في التطبيقات التي تملكها مثل إنستغرام وماسنجر.