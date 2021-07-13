ميزة عجيبة يمنحها واتساب حصريًا لهواتف الآيفون تدهش مستخدميه

بواسطة Mohamed said
ميزة عجيبة يمنحها واتساب حصريًا لهواتف الآيفون تدهش مستخدميه ميزة عجيبة يمنحها واتساب حصريًا لهواتف الآيفون تدهش مستخدميه

يواصل تطبيق تطبيق الدردشة والتراسل الفوري الأكثر تداولاً واتساب في إطلاق التحديثات القوية بشكل دوري، حاملة معها العديد من الإضافات الرائعة التي ربما لم تكن متوقعة وأحدث حالة من الذهول لدى ملايين المستخدمين، لذا دأبت WhatsApp على إحداث مفاجأة رائعة لحاملي هواتف الآيفون من شركة أبل بجميع أنواعها، بعد إتاحة ميزة disappearing messages أو الرسائل المختفية.

1 الرسائل المتخفية disappearing messages
2 أبرز مميزات الرسائل المختفية

الرسائل المتخفية disappearing messages

وكشفت تقارير أجنبية، أبرزها تقرير موقع Engadget، أن واتساب سيوفر الميزة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة على النسخة المختلفة من هواتف الآيفون تلقائيًا وتباعًا حسب المواصفات التي يتميز بها كل جهاز من الأعلى للأقل، لتمكين المستخدمين من إرسال رسائل نصية أو صور أو فيديوهات لأصدقائهم، ولكنها تتميز باختفائها نهائيًا للمرسل والمستقبل بعد فترة من الوقت.

أبرز مميزات الرسائل المختفية

  • تساعد على حذف الرسائل النصية المرسلة بين الطرفين بعد 7 أيام.
  • سيتم رؤية الصور والفيديوهات مرة واحدة فقط.
  • ستختفى الصور والفيديوهات نهائيًا فور إغلاقها.
  • سيتم استخدام وضع العرض مرة واحدة.
ميزة عجيبة يمنحها واتساب حصريًا لهواتف الآيفون تدهش مستخدميه
ميزة عجيبة يمنحها واتساب حصريًا لهواتف الآيفون تدهش مستخدميه

وفي الوقت ذاته، أتاح التطبيق للمستخدمين من الحصول على لقطة الشاشة بشكل سلس من تلك الرسائل قبل حذفها، حيث لن يتم إبلاغ الطرف الثاني أو إخطاره بذلك قبل اختفائها.

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Mohamed said
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