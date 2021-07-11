ميزة واتساب الخفية الجديدة لقراءة رسائل WhatsApp دون معرفة مرسلها

بواسطة إسلام عوض
ميزة واتساب الخفية الجديدة لقراءة رسائل WhatsApp دون معرفة مرسلها ميزة واتساب الخفية الجديدة لقراءة رسائل WhatsApp دون معرفة مرسلها

أطلق واتساب ميزتة الجديدة الخفية، وهو تحديث جديد تجريبي لنظام المراسلة الفور ية واتس آب، وتعمل الميزة الجديدة على قراءة الرسائل المرسلة دون معرفة الراسل أنه تم رؤيتها أو قرائتها.

1 ميزة واتساب الخفية الجديدة لقراءة الرسائل دون معرفة مرسلها
2 اقرأ أيضاً:

ميزة واتساب الخفية الجديدة لقراءة الرسائل دون معرفة مرسلها

وسوف يتمكن المستخدمين لتطبيق المراسلة الفورية واتساب، وبالأخص على هواتف الآيفون من استخدام هذه الميزة، حيث سيتمكن المستخدم من خلال هذه الميزة من عرض الرسائل والفيديوهات والوسائط من خلال توسيع الإشعار لإظهار معاينة كاملة للدردشة القديمة والحديثة، دون فتح الرسائل.

ومن خلال عرض جميع الرسائل القديمة والحديثة من خلال توسيع دائرة الإشعار، سوف يقرأ المستخدم الرسائل دون أن يفتح الدردشة، وبالتالي لن يحصل الراسل على العلامة الزرقاء التي تعني قراءة ورؤية الرسالة، وفي حالة إذا أراد المستخدم الرد على الرسالة فسوف تتحول كل الرسائل إلى العلامة الزرقاء، بمعنى أنه رآها أو قرأها.

ويعمل هذا التحديث الأخيرة والميزة الجديد لمستخدمي هواتف الآيفون على نظام iOS.

اقرأ أيضاً:

إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

قد يعجبك ايضا
أخبار التقنية

إيقاف إشعارات واتساب بأمان ودون خطورة على حسابك

أخبار التقنية

الآن شحن جواهر فري فاير بشكل أسرع والحصول على آلاف free fire

أخبار التقنية

وداعاً للريموت.. جوجل تطلق تطبيقها الجديد المحدث للتحكم في التلفزيون عن طريق الهاتف

أخبار التقنية

تحميل تحديث ببجي PUBG MOBILE 1.5 الجديد بالإضافات والمميزات العديدة

أخبار التقنية

واتساب يعلن كيفية معرفة من حظرك على الواتس آب بـ5 دلائل وقرائن مؤكدة

أخبار التقنية

تردد قناة Smart TV سمارت تى فى2021 على النايل سات

أخبار التقنية

غيّر كلمة مرور الفيس بوك فوراً بعد قرار جوجل الأخير

أخبار التقنية

كيفية ربط الإنستقرام بالفيس بوك

أخبار التقنية

تردد قناة Zee Alwan زى ألوان على النايل سات 2021

أخبار التقنية

تحديث فورت نايت Fortnite V17.10 وشحن بطاقة المعركة


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.