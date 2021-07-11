ميزة واتساب الخفية الجديدة لقراءة رسائل WhatsApp دون معرفة مرسلها

أطلق واتساب ميزتة الجديدة الخفية، وهو تحديث جديد تجريبي لنظام المراسلة الفور ية واتس آب، وتعمل الميزة الجديدة على قراءة الرسائل المرسلة دون معرفة الراسل أنه تم رؤيتها أو قرائتها.

ميزة واتساب الخفية الجديدة لقراءة الرسائل دون معرفة مرسلها

وسوف يتمكن المستخدمين لتطبيق المراسلة الفورية واتساب، وبالأخص على هواتف الآيفون من استخدام هذه الميزة، حيث سيتمكن المستخدم من خلال هذه الميزة من عرض الرسائل والفيديوهات والوسائط من خلال توسيع الإشعار لإظهار معاينة كاملة للدردشة القديمة والحديثة، دون فتح الرسائل.

ومن خلال عرض جميع الرسائل القديمة والحديثة من خلال توسيع دائرة الإشعار، سوف يقرأ المستخدم الرسائل دون أن يفتح الدردشة، وبالتالي لن يحصل الراسل على العلامة الزرقاء التي تعني قراءة ورؤية الرسالة، وفي حالة إذا أراد المستخدم الرد على الرسالة فسوف تتحول كل الرسائل إلى العلامة الزرقاء، بمعنى أنه رآها أو قرأها.

ويعمل هذا التحديث الأخيرة والميزة الجديد لمستخدمي هواتف الآيفون على نظام iOS.