نبذة عن قنوات ام بي سي-mbc 2021 وكيفية ضبطها على نايل سات

تردد قنوات mbc يتصدر عمليات البحث على محركات البحث خاصة مؤشرات جوجل فيأتي تردد ام بي سيmbc كواحد من اكثر ترددات نا يل سات اهمية وبحثاً لكونها كقناة صاحبة المزيج البرامجي المتنوع وهي القناة الاولى والاكثر استقطابا في الشرق الاوسط وشمال افريقيا كقنوت توظفها مجموعة mbc لذلك يقصد الزوار قسم الترددات للحصول عليه من خلال موقع كلمة دوت اوج في ضوء خدماتنا بالتزويد بترددات القنوات الفضائية المجانية والمدفوعة على اقمار مختلفة كالهوت بيرد والعرب سات بدر والنايل سات وسهيل سات.

ماهي إم بي سي

تعد ام بي سي كقناة تلفزيونية اكمل قناة فضائية تضم مزيج من البرامج والافلام والدراما العربية والموسيقى وهي كقنوات سعودية الاصل تعرف بإسم تلفزيون ام بي سي انطلقت في بدايتها بعام 1991 وكانت تبث من لندن، ثم انتقلت مقراتها الى دبي، حتى الآن، يعد محتواها هو الاكبر على مستوى القنوات العربية ودائماً يخضع للتطوير والابتكار بإستحداث منظومة برامجها كقناة غير مدفوعة، وفي الوقت الحديث تتفرع مجموعة قنوات عن مجموعة mbc كقنوات شقيقة ل” تلفزيون إم بي سي الأم” منها ما هو مخصص للاطفال بعرض افلام الكارتون المدبلجة كقناة mbc3 إضافة لقنوات افلام اجنبية مترجمة كقنوات ام بي سي 2، mbc action، ام بي سي max.

تردد قنوات mbc 2021

إسم القناة التردد القمر الصناعي معدل الترميز ام بي سي 11470 V نايل سات 27500، 5/6 mbc 2 11938-11471 V نايل سات 27500، 5/6 ام بي سي 3 11471 V نايل سات 27500، 5/6 MBC4 11559-11471 V نايل سات 27500، 5/6 MBC MAX 11938-11560 نايل سات 27500، 5/6

ولمعرفة ترددت باقي قنوات MBC لاستكمال بيانات بث السلسلة 2021 الشهيرة لمجموعة ام بي سي المفتوحة على قمر نايل سات تابعوا الفقرات الآتية:

تردد قنوات مجموعة ام بي سي 2021

ام بي سي اكشن-MBC ACTION التردد، القطبية معدل الترميز، معامل تصحيح الخطا التشفير ام بي سي 5 MBC 11559-11471 V 27500، 5/6 مفتوح MBC MASR 12015-11471 V 27500، 5/6 مفتوح ام بي سي مصر 2 11823 – 11559 V 27500، 5/6 مفتوح ام بي سي العراق mbc iraq 12226 H او 11938 V 27500، 5/6 مفتوح

بعد فحص ترددات قنوات ام بي سي جيداً وجدناها تعمل على الاقمار الصناعية بعد ان قمنا بضطبها بشكل صحيح وتمكنا من التقاط اشارة قنوات mbc جميعها على الاقمار المتاحة، مما يعني ان الترددات حديثة ولم يطرا تغير او تعديل على بيانات بث القنوات على قمر نايل سات في هذه الفترات، ويمكن ضبط التردد بشكل تقليدي على اجهزة الاستقبال المتوفرة بالضبط على زر القائمة من خلال جهاز الريموت ثم الانتقال الى لوحة الاعدادات واختيار التركيب وهو installation والضغط موافقة ومن بعد تحديد القمر المطلوب وهو نايل سات-Nilesat7.0°W الانتقال الى خيار البحث اليدوي وهو manual search، من قائمة الترددات ادخل التردد الرئيسي في الحقل المخصص له، ثم كتابة الترميز الذي يكون عادة ثابتاً بإدخال قيمة 27500، يتبعه معامل تصويب الخطأ، كذلك تحديد اتجاه القطبية v or h اي عمودي او افقي.