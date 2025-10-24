نزل الآن تردد قناة وناسة الجديد 2025 على القمر الصناعي نايل سات بأقوى إشارة

منذ انطلاقها الأول استطاعت قناة وناسة الفضائية أن تحجز مكانة مميزة في قلوب الأطفال وعائلاتهم، لتصبح واحدة من أكثر قنوات الأطفال مشاهدةً في الوطن العربي. فقد نجحت القناة في الجمع بين الترفيه والتعلم، مقدمة محتوى يزرع في نفوس الصغار القيم الإيجابية والسلوكيات الحميدة بطريقة ممتعة ومحببة، ولهذا السبب، لا يمر يوم دون أن يبحث الآباء والأمهات عن تردد قناة وناسة الجديد لتثبيتها على أجهزة التلفاز كي يستمتع أبناؤهم ببرامجها الممتعة والمفيدة.

تردد القناة على نايل سات

تعد قناة وناسة من أبرز قنوات الأطفال العربية التي حازت على ثقة ملايين الأسر، بفضل ما تقدمه من محتوى متنوع يجمع بين المرح والتعليم والتربية السليمة. فهي تعرض مجموعة من الأغاني والأناشيد الهادفة، والبرامج التعليمية المبسطة التي تساعد الأطفال على تعلم الحروف والأرقام والعادات اليومية الصحيحة بطريقة جذابة.

وبهذا المزيج بين التسلية والمعرفة، أصبحت القناة خيارًا أساسيًا لكل أسرة تبحث عن قناة آمنة ومفيدة لأطفالها، وفيما يلي أحدث بيانات استقبال القناة على القمر الصناعي نايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11430

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: تلقائي

طريقة تثبيت القناة على جهاز التلفاز

بعد أن تعرفنا على الإحداثيات الخاصة بالقناة، يمكنكم الآن تثبيت قناة وناسة على جهاز الاستقبال (الريسيفر) بسهولة باتباع الخطوات التالية: