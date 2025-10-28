نسخة جديدة من Open AI تغير قواعد اللعبة  

تستعد شركة OpenAI لإطلاق نسخة جديدة من تطبيق ChatGPT موجهة خصيصاً للبالغين، في خطوة تعد تحول كبير في سياسة الشركة، وأوضح الرئيس التنفيذي سام ألتمان أن هذه النسخة ستمنح المستخدمين البالغين حرية أكبر في التفاعل مع روبوت الدردشة، مع الحفاظ على إجراءات صارمة لحماية القاصرين ومن يعانون من مشكلات نفسية، وتندرج هذه التحديثات تحت ما تسميه الشركة “معاملة البالغين كبالغين”، لتقديم تجربة أكثر نضجاً وانفتاحا وواقعية ضمن بيئة آمنة ومدروسة.

تجربة جديدة وتفاعل أكثر واقعية

وأشار ألتمان عبر منشور على منصة X إلى أن التحديثات الجديدة ستعيد “الشخصية” التي أحبها المستخدمون في نموذج GPT-4o، والتي كانت قادرة على التفاعل بأسلوب قريب من البشر، وسيتمكن المستخدمون من اختيار الطريقة التي يريدون أن يتحدث بها ChatGPT، سواء بنغمة رسمية أو ودودة أو مرحة، كما يمكنه استخدام الرموز التعبيرية والتعبير بأسلوب شخصي أكثر، وأكد أن هذه الخيارات اختيارية بالكامل، بحيث يحتفظ المستخدم بحرية التحكم في شكل المحادثة والتجربة التي يرغب بها.

مزايا Chat GPT المخصصة للبالغين

وأكد ألتمان أن الشركة ستطلق في ديسمبر المقبل ميزة جديدة تتيح للمستخدمين البالغين فقط خوض محادثات أكثر انفتاحإ أو طابعاً عاطفياً، بشرط التحقق من الهوية.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي بفضل نظام أمان متقدم يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقدير العمر، إلى جانب أدوات رقابة أبوية ومعدلات رفض صارمة للمستخدمين دون 18 عامًا.

ويتوقع أن تحدث هذه التغييرات تحولاً كبيراً في طريقة تفاعل المستخدمين مع ChatGPT، لتجعل التجربة أكثر خصوصية وإنسانية من أي وقت مضى،وتمنح المستخدمين البالغين حرية تفاعل غير مسبوقة مع الذكاء الاصطناعي.