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نصف مليون دولار على قناة MBC شروط وطريقة التقديم في مسابقة الحلم 2019

كتب رضا عليفي آخر تحديث
نصف مليون دولار على قناة MBC شروط وطريقة التقديم في مسابقة الحلم 2019

يتطلع الكثير للاشتراك في مسابقة الحلم 2019 التي تذاع على قنوات ام بي سي MBC المفتوحة، وسنقدم لكم في السطور التالية كل ما يخص تلك المسابقة وطريقة التقديم وأرقام التواصل، ويحلم الجميع بالفوز بمسابقة الحلم وهي هدف العديد من الشباب في مختلف أنحاء الوطن العربي، خصوصًا أن جائزة  مسابقة الحلم 2019 كبيرة جدًا وقد تصل إلى ثلاثة ملايين دولار، مما عمل على زيادة التساؤلات حول شروط وطريقة التقديم في مسابقة الحلم 2019 والمشاركة، والبحث عن أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2019.

شروط وطريقة التقديم في مسابقة الحلم 2019

تعد مسابقة الحلم واحدة من أكبر المسابقات التي تعرض على شاشة قنوات MBC ويقدمها مصطفى الأغا الذي استطاع أن يجذب إليها عدد كبير من المتسابقة بطريقة تقديمه للمسابقة، وفي الأساس هو برنامج رياضي ولكن يتم الإعلان مع نهاية كل حلقة عن فائز جديد توافرت لديه شروط المسابقة، وللاشتراك يجب إرسال رسالة تحتوي على كلمة “حلم” أو “dream” أو “Rêve” وسنوضح لكم في السطور القادمة كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2019.

طريقة المشاركة في مسابقة الحلم 2019

خصصت مجموعة قنوات MBC العديد من الأرقام الخاصة بكل دولة على حدى التي يستطيع المتقدمين من خلالها الاشتراك في مسابقة الحلم للموسم الحالي 2019، كما خصصت رقم موحد يصلح لاستقبال الرسائل من جميع أنحاء العالم كل ما عليكم هو ارسال كلمة حلم باللغة العربية أو dream أو Rêve في رسالة نصية قصيرة على الرقم الخاص بدولتك، وإليكم كافة أرقام الاشتراك في المسابقة.

السعودية موبايلي السعودية 650444
زين السعودية 755505
مصر أورانج 9540
فودافون 9540
اتصالات 9545
الأردن أورانج 98880
زين الأردنية 98858
المغرب أورانج أو ميد تيل 9669
شركة إنوي 9669
الإمارات اتصالات الإمارات 6070
DU الإمارات 3636
الكويت GSM 4141
VIVA 50640
ZAIN 96922
من كل دول العالم رقم دولي GSM 0088216101092
فلسطين فلسطين وطنية  6750
فلسطين جوال  1623
سوريا MTN 1736
SYRIATEL 1736
البحرين زين البحرين 94000
BATElco 94000
viva 98885
تونس tunisie telecom 85988
تونس أورانج 85988
ooredoo 85988
موريتانيا موريتانيا 1559

مسابقة حلم 2019 على قناة  mbc

نشرت مجموعة قنوات MBC التي تبث على قمر نايل سات الصناعي إعلان ترويجي لمسابقة الحلم 2019 الذي يعمل على تقديمه مقدم البرامج الشهير الإعلامي مصطفى الأغا ويوضح خلال الإعلان طريقة التقديم والمشاركة في مسابقة الحلم 2019 لها العام كما يوضح الفيديو أسماء الفائزين السابقين في مسابقة الحلم.

 

الإعلان عن الفائزين بمسابقة الحلم 2019

تقوم قناة اب بي سي MBC فقط بعرض نتيجة مسابقة الحلم 2019 وتحديد اسم الفائز على الهواء مباشرًا حيث يقوم الإعلامي مصطفى الأغا خلال البرنامج وفي فقرة محددة بالاتصال بأحد الأرقام بعد سحب قرعة ليتم التعرف بعدها على رقم الفائز أو الفائزة بمسابقة الحلم لهذا الموسم ويتم وقتها التواصل مع الفائز عن طريق إدارة قنوات ام بي سي MBC ليخرج على التليفون وعلى الهواء مباشرًا مع الإعلامي مصطفى الأغا ويقوم مقدم البرنامج بعرض بعض الأسئلة على المتصل ثم يخبره بعد ذلك بأنه الفائز في مسابقة الحلم لتعم السعادة والبهجة أرجاء الاستديو ويشعر حينها الفائز بالفرحة العارمة بعد فوزه في المسابقة التي هي حلم كل الشباب في جميع أنحاء الوطن العربي.

موعد التقديم في مسابقة الحلم 2019

يذكر أن باب الاشتراك في مسابقة الحلم 2019 مستمر حتى يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس 2019 فيجب عليكم الاشتراك وعدم تفويت تلك الفرصة، حيث أن جوائز مسابقة الحلم 2019 هذا العام جوائز قيمة قد تصل إلى 3 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل أكثر من 50 مليون جنيه مصري، و أكثر من 11 مليون ريال سعودي وهو حلم كبير لدى جميع الشباب في مختلف أنحاء الوطن العربي، وتعد هذه المرة هي المرة الأولي التي تم خلالها رفع قيمة المسابقة إلى هذا الحد.

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عن الكاتب

رضا علي

اسمى رضا علي خريجة كلية التجارة جامعة المنصورة اعمل محررة فى موقع كلمة احب الكتابه جدا فى أكثر من مجال : الرياضة -الأخبار- الصحة -الفن الطقس - الأسعار وغيرها من المجالات التي يهتم بها الكثير لانى احب الاطلاع على احدث الاخبار والتغيرات فى الأحداث وارجوا ان اكون ضيفه محببة اليكم و تنال مقالاتي إعجابكم و تتفاعلوا معي برايكم سواء بالقبول او الرفض

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