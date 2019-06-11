نصف مليون دولار على قناة MBC شروط وطريقة التقديم في مسابقة الحلم 2019

يتطلع الكثير للاشتراك في مسابقة الحلم 2019 التي تذاع على قنوات ام بي سي MBC المفتوحة، وسنقدم لكم في السطور التالية كل ما يخص تلك المسابقة وطريقة التقديم وأرقام التواصل، ويحلم الجميع بالفوز بمسابقة الحلم وهي هدف العديد من الشباب في مختلف أنحاء الوطن العربي، خصوصًا أن جائزة مسابقة الحلم 2019 كبيرة جدًا وقد تصل إلى ثلاثة ملايين دولار، مما عمل على زيادة التساؤلات حول شروط وطريقة التقديم في مسابقة الحلم 2019 والمشاركة، والبحث عن أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2019.

شروط وطريقة التقديم في مسابقة الحلم 2019

تعد مسابقة الحلم واحدة من أكبر المسابقات التي تعرض على شاشة قنوات MBC ويقدمها مصطفى الأغا الذي استطاع أن يجذب إليها عدد كبير من المتسابقة بطريقة تقديمه للمسابقة، وفي الأساس هو برنامج رياضي ولكن يتم الإعلان مع نهاية كل حلقة عن فائز جديد توافرت لديه شروط المسابقة، وللاشتراك يجب إرسال رسالة تحتوي على كلمة “حلم” أو “dream” أو “Rêve” وسنوضح لكم في السطور القادمة كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2019.

طريقة المشاركة في مسابقة الحلم 2019

خصصت مجموعة قنوات MBC العديد من الأرقام الخاصة بكل دولة على حدى التي يستطيع المتقدمين من خلالها الاشتراك في مسابقة الحلم للموسم الحالي 2019، كما خصصت رقم موحد يصلح لاستقبال الرسائل من جميع أنحاء العالم كل ما عليكم هو ارسال كلمة حلم باللغة العربية أو dream أو Rêve في رسالة نصية قصيرة على الرقم الخاص بدولتك، وإليكم كافة أرقام الاشتراك في المسابقة.

السعودية موبايلي السعودية 650444 زين السعودية 755505 مصر أورانج 9540 فودافون 9540 اتصالات 9545 الأردن أورانج 98880 زين الأردنية 98858 المغرب أورانج أو ميد تيل 9669 شركة إنوي 9669 الإمارات اتصالات الإمارات 6070 DU الإمارات 3636 الكويت GSM 4141 VIVA 50640 ZAIN 96922 من كل دول العالم رقم دولي GSM 0088216101092 فلسطين فلسطين وطنية 6750 فلسطين جوال 1623 سوريا MTN 1736 SYRIATEL 1736 البحرين زين البحرين 94000 BATElco 94000 viva 98885 تونس tunisie telecom 85988 تونس أورانج 85988 ooredoo 85988 موريتانيا موريتانيا 1559

مسابقة حلم 2019 على قناة mbc

نشرت مجموعة قنوات MBC التي تبث على قمر نايل سات الصناعي إعلان ترويجي لمسابقة الحلم 2019 الذي يعمل على تقديمه مقدم البرامج الشهير الإعلامي مصطفى الأغا ويوضح خلال الإعلان طريقة التقديم والمشاركة في مسابقة الحلم 2019 لها العام كما يوضح الفيديو أسماء الفائزين السابقين في مسابقة الحلم.

الإعلان عن الفائزين بمسابقة الحلم 2019

تقوم قناة اب بي سي MBC فقط بعرض نتيجة مسابقة الحلم 2019 وتحديد اسم الفائز على الهواء مباشرًا حيث يقوم الإعلامي مصطفى الأغا خلال البرنامج وفي فقرة محددة بالاتصال بأحد الأرقام بعد سحب قرعة ليتم التعرف بعدها على رقم الفائز أو الفائزة بمسابقة الحلم لهذا الموسم ويتم وقتها التواصل مع الفائز عن طريق إدارة قنوات ام بي سي MBC ليخرج على التليفون وعلى الهواء مباشرًا مع الإعلامي مصطفى الأغا ويقوم مقدم البرنامج بعرض بعض الأسئلة على المتصل ثم يخبره بعد ذلك بأنه الفائز في مسابقة الحلم لتعم السعادة والبهجة أرجاء الاستديو ويشعر حينها الفائز بالفرحة العارمة بعد فوزه في المسابقة التي هي حلم كل الشباب في جميع أنحاء الوطن العربي.

موعد التقديم في مسابقة الحلم 2019

يذكر أن باب الاشتراك في مسابقة الحلم 2019 مستمر حتى يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس 2019 فيجب عليكم الاشتراك وعدم تفويت تلك الفرصة، حيث أن جوائز مسابقة الحلم 2019 هذا العام جوائز قيمة قد تصل إلى 3 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل أكثر من 50 مليون جنيه مصري، و أكثر من 11 مليون ريال سعودي وهو حلم كبير لدى جميع الشباب في مختلف أنحاء الوطن العربي، وتعد هذه المرة هي المرة الأولي التي تم خلالها رفع قيمة المسابقة إلى هذا الحد.