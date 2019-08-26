يبدأ تسجيل الطفولة المبكرة في نظام نور، حيث أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 توفر للأطفال التعليم الجيد، من خلال العديد من الخيارات المختلفة، للتركيز على مرحلة التعليم المبكر للأطفال، ولهذا سوف نوضح آلية تسجيل الطفولة المبكرة عبر نظام نور، حيث تمنح وزارة التعليم السعودية تسجيل طلاب الطفولة المبكرة من خلال “نور” حيث يوضح نظام “noor” قوائم المدارس المختلفة والمستهدفة في تلك المرحلة المبكرة من التعليم، كما كان الإقبال كبير جداً للتسجيل في اليوم الأول، حيث أنه في مدارس الطفولة تم اسناد العملية التعليمية إلى معلمات متخصصة، بها تجهيزات للأطفال تناسب اعمارهم، وقد بلغت مدارس الطفولة المبكرة 1460 مدرسة خلال أولى مراحلها، وتم توزيعها على مناطق مختلفة في مدن السعودية.

وتم تجهيز 3133 فصل دراسي، وهى تستوعب حوالى 83 ألف طفل، حيث ارتفعت نسبة الالتحاق في الفصول من واقع 17% الى 21%، وتم العمل على تجهيزات الصفوف الأولية في تلك المرحلة، بواقع 3483 فصل دراسي، بنسبة حوالى 13.5%.

طريقة تسجيل الطفولة المبكرة

تسجيل الأطفال في مدارس الطفولة المبكرة يتم بطريقة سهلة جداً، حيث تكون الخطوة الأولى في الدخول على رابط نظام نور التالي “noor.moe.gov.sa” وبالتالي سوف تظهر لك واجهة المستخدم الرئيسية والتي توضحها الصورة.

واذا كنت مسجل في نظام نور من قبل فعليك إدخال البيانات التالية للدخول (اسم المستخدم – كلمة السر – رمز التحقق) ثم تسجيل الدخول، واما إذا كان ليس لديك حساب في نظام نور، فعليك الدخول على رابط التسجيل لولي أمر جديد بأسفل الخيارات، وعليك اتباع الخطوات التالية في عملية تسجيل الطفولة المبكرة.

خطوات تسجيل الأطفال في مدارس الطفولة المبكرة عير نظام نور

في البداية اذا كنت مستخدم جديد يرجى الدخول على “رابط التسجيل لولي أمر جديد” ويجب عليك إدخال البيانات التالية (رقم السجل المدني لولي الأمر – اسم المستخرج المقترح) ثم الضغط على التالي كما توضح الصورة.

وتأتي المرحلة التالية في اختيار طالب جديد وبالتالي عليك اختيار تسجيل طالب جديد من القائمة كما توضح الصورة.

وبعدها يتم البدء في تعبئة بيانات الطالب للتسجيل في الطفولة المبكرة عبر نظام نور التعليمي بإدخال البيانات التالية (رقم الهوية – صلة القرابة – تاريخ ميلاد الطالب)

ثم اختيار المستوى وفقاً لتاريخ ميلاد الطالب.

ثم تعبئة بيانات الطالب كاملة وكذلك بيانات السكن من خلال بيانات الهوية والبيانات الشخصية للطالب.

ومن ثم اختيار المدرسة من نظام نور ويجب عليك اختيار المدرسة المناسبة للتسجيل في الطفولة المبكرة لمرحلة رياض الأطفال.

وكذلك تأتي الخطوة الأخيرة في الإقرار والتعهد ومن ثم تقييم الخدمة المقدمة من نظام نور.

طريقة تسجيل الطفولة المبكرة عبر نظام نور بالفيديو

كما نشرت وزارة التعليم السعودية فيديو توضيحي لعملية تسجيل الطلاب في مرحلة الطفولة المبكرة عبر نظام نور.

كما أن مدارس الطفولة المبكرة جاء لتطوير العملية التعليمية في السعودية، كما شهد اقبالاً كثيراً في تسجيل الطلبات في يومه الأول.