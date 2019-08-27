نقدم لكم أفضل 10 تطبيقات مجانية للجوال 2019 للمراسلات والأتصال والشات

تعد التطبيقات الخاصة بالأتصال النصي والمكالمات الهاتفية واسعة الأنتشار بشكل كبير جدآ خلال السنوات الماضية، وهي تطبيقات تسمح لنا بالتواصل مع اي شخص في العالم، حيث توجد تطبيقات تتطلب منك الدفع أو الأشتراك مقابل الحصول علي الإمتيازات الخاصة بالتطبيق، بالأضافة أيضآ الي التطبيقات المجانية التي سوف نستعرضها لكم خلال هذا المقال.

حيث سنقوم بتسليط الضوء علي أفضل 10 تطبيقات مجانية في العالم للهواتف المحمولة أو الجولات، كما سنقوم بعرض شرح مبسط لهذة التطبيقات للمستخدمين، وكيفية إجراء المكالمات الصوتية والمرئية وأيضآ مشاركة الرسائل الفورية ومشاركة الوسائط المتعددة.

والأن مع أفضل 10 تطبيقات مجانية للجوال للمراسلة 2019:-

1- واتساب WhatsApp:-

يعد تطبيق والواتس أب ملكآ لشركة فيسبوك للتواصل الإجتماعي، وقد تم تطوير التطبيق من قبل براين أكتون وأيضآ يان كوم، قبل أن ينجح فيسبوك في الأستحواذ علي التطبيق في عام 2014، ويصل عدد المشتركين في التطبيق حاليآ الي نحو 1.5 مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم في أكثر من 180 دولة.

ويتيح لك تطبيق واتساب من إرسال رسائل فورية الي العديد من الأشخاص في العالم، كما يمكنك أيضآ من إجراء مكالمات الفيديو والأصوات وإرسال رسائل نصية مجانية.

2- تطبيق فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger:-

يتبع أيضآ تطبيق فيس بوك ماسنجر شركة فيسبوك، وقد سجل التطبيق حوالي 1.4 مليار مستخدم نشط اعتبارًا من ديسمبر 2017، ويتم تثبيته حاليًا على 87.5٪ من جميع أجهزة الجوال والأجهزة المكتبية المختلفة في العالم، حيث يوجد منها أيضآ إصدار لسطح المكتب.

3- تطبيق وي شات WeChat:-

وهو تطبيق صيني وصل عدد مستخدمية الي حوالي نحو 963 مليون مستخدم نشط شهريآ، حيث يتح لك الدردشة بحرية مع الأصدقاء كما أنه يحتوي على أداة للبحث عن الأصدقاء والتي تمكنك من تتبع موقع جهات الاتصال الخاصة بك.

4- تطبيق Wire برقية:-

وهو تطبيق روسي قائم على السحابة، بمعني أنه يخزن جميع المحادثات والملفات والبيانات في السحاب، بعد ذلك توفر هذه البيانات لمستخدميها بغض النظر عن مواقعهم الدقيقة في أي مكان في العالم.

5- تطبيق سناب شات SnapChat:-

يتيح لك هذا التطبيق الأكثر من رائع علي معالجة ونقل الملفات ذات التنسيقات والأنواع المختلفة بالإضافة الي الدردشة، كما يمكنك من عرض الفيديو لايف بشكل مباشر دون إنقطاع.

6- تطبيق Line لاين:-

يضم هذا التطبيق قاعدة مستخدمين نشطة تضم حوالي 217 مليون شخص، ويقتصر إنتشار هذا التطبيق علي الدول في قارة آسيا فقط.

7- تطبيق الكيك ماسنجر KIK Interactive:-

يعمل هذا التطبيق علي عدد من أنظمة التشغيل المختلفة، وهو يعد من تطبيقات الجوال للمراسلة الفورية، وهو من تطوير الشركة الكندية لإرسال واستقبال صفحات الويب المحمولة والرسائل الفورية ومقاطع الفيديو والصور والرسومات.

8- تطبيق إيمو IMO:-

هذا التطبيق الأكثر من رائع يتيح لك الحصول علي جميع جهات الأتصال الخاصة بك علي تطبيقات الماسنجر والهوتميل وجوجل Talk للدردشة على الفور مع جميع جهات الاتصال الخاصة بك مما يوفر عليك الكثير من الوقت والجهد لأنه يعفيك من الحاجة إلى تسجيل الدخول إلى هذه المواقع بشكل منفصل.

9- تطبيق فايبر Viber:-

تأسست شركة فايبر في عام 2003، حيث تتشابة بشكل كبير من حيث شكل التطبيق مع عدد من تطبيقات المراسلة الأخري، حيث تعمل علي العديد من أنضمة التشغيل المختلفة، وقد وصل عدد المستخدمين الي 980 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم.

10- تطبيق كاكاوتالك KaTalk:-

تطبيق كاكاوتالك katalk للمراسلة الفورية المجانية للهواتف الذكية ولكن لدية قاعدة مستخدمين صغيرة للغاية مقارنة بالتطبيقات السالف ذكرها، حيث يقتصر التطبيق بشكل أساسي على كوريا الجنوبية وجزء كبير من آسيا ومن المتوقع ان يزداد عدد مستخدمية في المستقبل القريب.