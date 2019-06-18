نقدم لكم تردد قناة القدس الفضائية 2019 وأهم البرامج التي تقدمها

يبحث الكثير من العرب والفلسطينيين على وجه التحديد عن تردد قناة القدس 2019، ليتمكنوا من مشاهدة ومتابعة كل القضايا الساخنة على الأراضي الفلسطينية وأخر التطورات التي تحدث من وقت لآخر، هذا ويذكر بأن محور اهتمام القناة الرئيسي هو “القضية الفلسطينية”، فتسلط الضوء على الاعتداءات التي يقوم بها الإسرائيليين على الأرض الفلسطينيةً، والتي تتمثل في تهجيرهم من أراضيهم وبناء المستوطنات وأخيراً بناء الجدار العازل.

ما تقدمه قناة القدس :

تحرص قناة القدس على تقديم عدد من البرامج المتنوعة والرائعة التي جذبت الكثير من العرب لمتابعتها، فهناك الكثير من البرامج التي تقدم محتوي إخباري وشرح تفصيلي لكل المستجدات التي تحدث في القضية الفلسطينية للعالم كله.

بالإضافة لما سبق، تنقل القناة أيضا كل ما يتعلق بالمقاومة للشباب الفلسطيني الذي لا يخاف من سلطات الاحتلال الإسرائيلي وآلة البطش لديهم وما لديها من معدات وأدوات حديثة ومدمرة، فنعرف جميعاً أن كل ما يمتلكه شباب المقاومة هو الحجارة، ويومياً نلاحظ تزايد ارتفاع الشهداء من شبابنا الفلسطينيين، وحتى تتمكنوا من متابعة كل ما يدور على قناة القدس نترككم مع ترددها.

تردد قناة القدس 2019 :

تحرص قناة القدس دائماً وأبداً على تقديم محتوي مميز لذا نجد الكثير يتساءلون عن ترددها، فالهدف الأول والأخير لها هو كسب تعاطف العالم كله بجانب الشعب الفلسطيني، وبالفعل هو ما نجحت في تحقيقه خلال السنوات السابقة، وإليكم تردد قناة القدس على القمر الصناعي نايل سات :

التردد : 11316

الاتجاه : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل التصحيح : 3\4

القمر : نايل سات