نقدم لكم تردد قناة زي ألوان 2019 Zee Alwanعلى نايل سات وعرب سات

تعتبر قناة زي ألوان من اهم القنوات التي يهتم بمشاهدتها الملايين في مصر وفي كل أرجاء الوطن العربي، فقد أصبحت محل اهتمام الكثير إذ تولي اهتماماً شديداً بعرض أهم الأفلام والمسلسلات الهندية ذلك الأحداث الشيقة للغاية، فلا شك في أنها واحدة من أهم وأكبر القنوات الفضائية انتشاراً في العالم العربي، لذا يبحث الكثير ترددها لتتمكنوا من مشاهدتها أينما كنتم، فابقوا معنا متابعينا الكرام.

محتوى قناة زي ألوان :

تهتم القناة بتقديم باقة من ألمع وأحدث المسلسلات الهندية المتميزة والأفلام أيضاً التي تجذب انتباه محبي الدراما الهندية الرائعة، هذا بالإضافة لتوافر خاصية الدبلجة فتقوم بدبلجة كل الأفلام والمسلسلات باستخدام اللغة العربية، وهو الأمر الذي زاد من شهرة القناة منذ لحظة انطلاقها.

الجدير بالذكر، أن بث القناة قد بدأ في شهر يوليو من عام 2012، من مدينة دبي للإعلام بالإمارات العربية المتحدة، ومنذ تلك اللحظة نجحت في كسب شهرة عارمة، لذا حرصنا على تقديم ترددها على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.

تردد قناة زي ألوان الجديد 2019 :

الآن، يمكنكم استقبال تردد القناة على نايل سات وعرب سات، من خلال الآتي :

القمر : نايل سات

التردد : 11938V

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

معدل الترميز : 27500

تردد قناة زي ألوان الجديد علي عرب سات .